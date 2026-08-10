Jade Cow Creamery波特蘭新開亞洲風味雪糕店，大白兔口味一秒回童年！

最近在 Downtown Portland 的 Flock 美食廣場，發現了一家很有意思的新雪糕店——Jade Cow Creamery！

這家店主打亞洲風味雪糕，店裡目前有多款自家研發的特色口味，每一款都很有記憶點：

黑芝麻、椰子班蘭、蜜糖菊花、茉莉蝶豆花茶、泰國奶茶、紫薯曲奇脆、越南咖啡、大白兔牛奶糖……

光看名字就已經很想全部試一遍！

其中最讓華人有親切感的，當然少不了 大白兔牛奶糖口味。濃濃的奶香加上熟悉的糖果味，一口下去，真的像瞬間回到小時候。

如果想吃得更有「亞洲味」，還可以配上旁邊 HK Bistro 的港式紅豆冰。香濃奶味雪糕搭配綿密紅豆，冰冰涼涼又甜而不膩，幸福感直接拉滿。

除了雪糕之外，Jade Cow 還有新鮮現點現做的雞蛋仔。外層微脆、裡面鬆軟，再配上一球亞洲風味雪糕，這個組合真的很難拒絕。

對喜歡黑芝麻、班蘭、泰奶、紫薯、越南咖啡這類亞洲口味的人來說，這家店很值得去試試。尤其是想找一些在普通美式雪糕店比較少見的口味，Jade Cow 的選擇確實很有特色。

📍 Jade Cow Creamery

位於 The Ritz-Carlton Portland 旁的 Flock Food Hall

地址：917 SW Alder Street, Downtown Portland

下次逛 Downtown，不妨去挖一球「亞洲味」雪糕。

大白兔、黑芝麻、班蘭、泰奶……你最想先試哪一個？