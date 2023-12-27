 【IVC醫學護膚專欄】 科學護膚之皮膚與皮膚屏障

導言

本專欄系Gresham IVC皮膚專科醫學護理中心所設。該中心為一家致力於皮膚保養、護理和治療等產品研發、推廣和應用與服務的多功能專業機構。從今天開始，本欄將為大家陸續刊出有關皮膚專業的科普知識及中心的產品與服務，以便引領大家走進皮膚科學，更好地瞭解與認識皮膚這一關乎人體外表與容貌的主要器官，為正確保養護理，提升護膚美容，改善皮膚狀態，達到延緩衰老起到良好的作用。

本期主题：

科學護膚之皮膚與皮膚屏障

一、皮膚與皮膚屏障

皮膚分表皮和真皮兩層，表皮可分成角質層和生發層兩部分。已經角質化的細胞組成角質層，脫落後就成為皮屑。生發層細胞不斷分裂，能補充脫落的角質層。皮膚屏障主要是指物理性屏障，由皮脂膜、角質層角蛋白、真皮粘多糖類、粘多糖類等分層構成，每一層都在保護人的皮膚免受外界有害物質的刺激，並具有抗炎、保濕等作用。

二、皮膚屏障的損害和症狀

有來自身體外部和內部的諸多因素。包括:

環境過於潮濕或乾燥，過敏源、刺激物和污染物，過久的陽光暴曬、暴露於刺激性化學品、過度去角質或過度清洗、鹼性洗滌劑和肥皂，細菌、病毒和真菌的損害，以及心理和遺傳因素引起的某些皮膚病。症狀表現為皮膚乾燥、瘙癢、有鱗片與粗糙或變色的斑塊、痤瘡，粉刺、敏感或發炎及細菌、病毒或真菌皮膚感染。

三、皮膚屏障的保護

1、簡化你的皮膚護理程序

皮膚酸性膜在pH值4.7左右，因此專業人員建議使用pH值在4.0到5.0之間的產品進行清潔；

2、使用植物油保養

據研究表明，一些植物油有助於皮膚屏障保養與修復，補充皮膚屏障的水分。如荷荷巴油、杏仁油、椰子油、摩洛哥堅果油、琉璃苣油、玫瑰果油、向日葵油、大豆油、月見草油、黑加侖油等。此外，精油也有抗菌、消炎和抗氧化的作用。

3、使用含有神經酰胺配方的護膚品

根據研究，含有神經酰胺的產品有助於改善因屏障功能不良引起的乾燥、瘙癢和結垢，並加強皮膚屏障結構的完整性。

4、使用含有透明質酸、凡士林或甘油的保濕霜

含有透明質酸、凡士林或甘油均為閉塞性保濕霜，是解決皮膚乾燥的有效方案。通過在皮膚上留下一層薄膜來減少水分流失改善与保护皮膚屏障。

但上述例舉的護膚用品並非對所有人均為有效。因此，個人化精准護膚問題請咨詢皮膚專科醫生給予指導。

更多皮膚專業知識，敬請關注本專欄。

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（下一期預告：科學護膚之《皮膚屏障修復》）