國稅局：未及時提取退休金或面临罰款

(綜合報道)近日，美國國稅局（IRS）發布通知，提醒1951年之前出生的老年人關注個人退休計劃（IRA）和其他退休計劃中的最低提領額（RMD），並注意2023年起的 法律變動。

最低提領額（RMD）是指在特定年齡後，個人必須從其退休帳戶中取出的最低金額。最低提領額規定旨在防止個人將退休帳戶中的資金無限期地保留，而不用於支付生活開支和相關稅收。透過規定最低提領額，政府確保了在適當時期內對這些資金的稅收。

根據《安全2.0法案》，從2023年起，領取最低提領額的開始年齡從72歲提高到73歲。因此，1951年出生的人需在2025年4月1日前領取第一次規定的最低提領。一旦年滿72歲（如果是2023年或之後年滿72歲，則是73歲），無論是否在工作，都必須每年從IRA中提取一定金額。但對於羅斯個人退休計畫(Roth IRA)持有者，一生中無需提取資金，但過世後，受益人需要依規定領取。

雇主資助的退休計劃，如401(k)計劃，也有最低提領額規定，但參與者可以推遲到退休時才領取，除非他們在雇主企業中擁有至少5%的股權。

如果IRA帳戶持有者未能在規定的日期前取出規定的最低提領額，他們可能會面臨稅務方面的後果。根據《安全2.0法案》對於未按時提取最低提領額的稅收規定，如果在規定日期之前未取出全額最低提領額，會導致面臨一定比例的消費稅。然而，如果帳戶所有者在意識到錯誤後的兩年內採取行動進行修正，支付相應的罰款，那麼根據《安全2.0法案》，稅率會從較高的水平（50%）降低到較低的水平（ 10%）。這是一種鼓勵及時發現並糾正錯誤的機制，以減輕稅收負擔。

如果您需要更多信息，可以在[IRS.gov](https://www.irs.gov/)上找到相關表格、說明、常見問題等易於理解的資源。