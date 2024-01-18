名家主講 深入細緻 答疑解惑 深受歡迎 首屆華人社區稅務講座圓滿成功

(本報記者俄廣才報導)由波特蘭聯合註冊會計師事務所與華人服務中心聯合舉辦的「首屆OR/WA華人社區稅務講座」，於1月13日在線舉行。

為了更好地服務於波特蘭華人社區，讓民眾更多地瞭解掌握稅務方面的知識，波特蘭聯合註冊會計師事務所會計師張丹丹，特別邀請美國國稅局外展部洛杉磯地區資深聯絡官郭珊珊，美國國稅局外展部舊金山地區資深聯絡官李鏞兩位稅務專家做為主講嘉賓，在新的報稅季來臨之際，為本地華人分別舉行了普通話及粵語 兩個語 種的稅務專題講座。

華人服務中心行政主任梁永富在開幕式上致歡迎詞

華人服務中心行政主任梁永富在開幕式致詞時，對兩位專業主講嘉賓以及熱情的民眾們的積極參與表示歡迎。他表示在「冷到癱瘓」的極端天氣下的「歷史性」時刻，希望共同分享這一由線下轉為線 上首屆面對華人社區的稅務專題講座，同時希望與各界繼續合作，為民眾的財務健康、稅務「避雷」保駕護航。

特邀主講嘉賓郭珊珊是美國國稅局外展部洛杉磯地區資深聯絡官兼雙語稅務專家，同時也是加州註冊會計師。曾在小型企業和自營職業領域擔任稅務審計員，曾是審計濫用稅收交易專業小組的成員，對組織內的政策、程序和工作流程有全面的了解。

特邀主講嘉賓李鏞於2021年加入美國國稅局外展部，擔任舊金山地區資深聯絡官。曾在國稅局小企業自雇部門擔任稅務審計員，積累了豐富的經驗和專業知識，包括報稅表審計的提交和處理、審計選擇、現場審計以及審計後案件處理。

本屆講座內容包括:2024聯邦企業及個人稅務更新;聯邦稅 務文件及避免稅務審查;海外資產申報註意事項;海外資產及收入申報註意事項;遺產稅、贈予稅申報常見問題等涉及到報稅季中最 具實用性的重要信息。

國稅局資深聯絡官郭珊珊演講時介紹說，民眾可以通過國稅局官網上的帳戶獲取相關信息，收集、整理及更新自己的稅務紀錄，提供完整的報稅信息。包括影響個人退稅款變化的如子女稅務優惠、低收入家庭福利優惠、購置物件等諸多因素，並可透過轉帳直接存款獲得最快捷的退稅方式。國稅局提供有IRS網上免費申報及可參照的出版物，可以了解與稅收相關的信息。

國稅局資深聯絡官郭珊珊作主旨演講

資深聯絡官鏞在講座時詳細地介紹了2024報稅季的一些新法規，如1099-K表格的報稅額度規則變化;2024年養老金計劃存款金額調整;聯邦遺產稅和贈與稅最新額度調整;一年內總值超過一萬美元的離岸帳戶和海外資產的申報;以及報稅人如何避免常見的報稅誤區與錯誤等。

李鏞強調，作為納稅人，在財務方面應保存好所有的資料，使用可靠的會計軟件或聘請專業的會計師，所有財務資訊至少保存三年或以上。

稅務安全問題是兩位稅務專家在本次講座中特別關註的一個焦點。他們表示，國稅局建議納稅人在選擇稅務專業人士時，可訪問其官網IRS.com，驗證註冊代理人的相關信息，以防止有人通過欺詐、身分信息盜用等手段給納稅人造成經濟上的損失，選擇稅務專業人士是防欺詐最有效的方法。

他們建議，在2024年報稅季期間申請加入國稅局身分保護個人識別碼(IP-PIN)，以防止稅務詐騙問題的發生。

李鏞還特別強調，每年的報稅季詐騙案件層出不窮。請大家注意，國稅局絕對不會:一、通過電子郵件、簡訊或社交媒體要求提供個人或財務資料;二、打電話要求預付借記卡、禮品卡或電匯付款;通過電話詢問信用卡等金融帳戶資訊;四、索取登入憑證、社安號或其他敏感信息;五、威脅吊銷駕照、警察或移民局介入等等。

國稅局資深聯絡官李鏞作主旨演講

國稅局通訊聯絡部的工作重點是與不同的企業、稅務專業的人士或團體，以及多語種的社區服務團體建立並保持良好的合作夥伴關係，以一種互動的方式來幫助不同社區的納稅人，讓他們了解並履行他們的納稅責任。

另一方面，合作夥伴們也會幫助國稅局了解和確定當地社區的需求，並幫助國稅局分享一些重要的稅務信息到不同的社區。合作夥伴們所提供的反饋意見和問題，可以幫助國稅局管理層改善和制定稅收管理方面的一些政策，從而能夠為廣大的納稅人提供更好的服務。

據了解，由於天氣原因講座臨時由線下轉為線上之後，報名總數達五百二十多人。一些地區斷電後，許多人仍堅持用手機、平板電腦網上參加，觀眾們積極提出了一些普遍關心問題，得到了兩位主講嘉賓的耐心細緻的答覆。兩位稅務專家的講解認真、深入、細緻，同時在線為民眾答疑解惑，獲好評如潮、深受歡迎。

T4(清茶達人)、SuperJoyCoffeeLab、Mochinut(Hawthorne)韓式甜甜圈、ChampagnePoetry法式甜品、漁樂軒/紅茶館、鳳城海鮮酒樓、燕子樓、BagO Crab(Portland)、FJ Buffet、Ideal Sushi Supply、祥發超市、ABC海鮮超市、新洋食品公司等多家本地華人商企為講座提供了線上抽獎禮品卡。

聯合註冊會計師事務所會計師張丹丹在講座中發言