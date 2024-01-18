國稅局官網Free File已啟用 為數百萬納稅人提供免費報稅服務

（國稅局供稿）美國國稅局宣布，國稅局Free File指導式稅務軟體服務已準備好供納稅人在本月稍後報稅季節開始之前使用。

國稅局Free File計畫於1月12日已正式上線，距離2024年報稅季開始日期還有兩週多，這是其投入使用的第22個報稅季。國稅局將於1月29日開始接受和處理個人稅表。全國數百萬納稅人可以訪問 IRS.gov來使用國稅局Free File專案信賴的合作夥伴提供的免費軟體產品。

「美國國稅局繼續與Free File Inc.合作，為納稅人提供免費電子報稅的機會。」國稅局局長Danny Werfel表示，「納稅人可以選擇如何來報稅：使用稅務軟體、值得信賴的稅務專業人士、Free File或透過國稅局合作夥伴提供的免費報稅服務。多年來，Free File已經幫助了數百萬納稅人，它仍然是人們考慮使用、可以快速輕鬆報稅的一個重要選項。」

國稅局Free File專案是納稅人在線或當面報稅的眾多免費選項之一。它是透過國稅局和Free File Inc.（前身為 Free File Alliance）之間的公私合作夥伴關係提供的。透過此合作關係，稅務準備和報稅軟體供應商向符合資格的納稅人提供線上產品。合資格使用這項免費報稅服務的納稅人資格，是在2023年調整後總收入(AGI)不超過79,000美元。

由於報稅季要到1月29日才開始，國稅局Free File供應商將接受完整的稅表並保存至能夠以電子方式提交的日期。其它軟體公司也提供此選項。合資格報稅人可填寫式表格 (FFFF)，這是從1月 29 日開放使用的國稅局紙質表格的電子版本。

國稅局Free File計畫如何運作

每個國稅局Free File供應商都會根據年齡、收入和州居住制定自己的產品資格規則。2023 年調整後總收入不超過79,000美元的納稅人將找到符合其需求的產品。一些供應商還提供免費的州稅表準備。現役軍人如果2023的調整後總收入不超過79,000美元，可以使用任何一個國稅局Free File產品。

國稅局Free File是符合條件的民眾申領有價值的稅收抵免的好方法

使用國稅局Free File可以免費輕鬆申領全額稅收優惠，包括低收入家庭福利優惠 (EITC)、子女稅優惠和納稅人有資格獲得的其它稅收抵免。低收入家庭福利優惠是針對收入低於 63,398 美元的合格納稅人的稅收抵免。低收入家庭福利優惠助理可以幫助納稅人查看他們是否符合資格。

尋找合適的國稅局Free File產品，納稅人可以：

－造訪 IRS.gov/freefile，

－點選Explore Free Guided Tax Software按鈕。然後選擇“Find Your Truest Partner”工具來幫助找到合適的產品，或者

－使用“Browse All Truested Partners”工具來查看每個產品，

－選擇希望使用的產品，然後

－點擊可信賴合作夥伴網站的連結來開始報稅。

－沒有電腦也沒問題。國稅局Free File產品支援手機存取。納稅人可以在智慧型手機或平板電腦上報稅。

國稅局Free File參與夥伴

以下值得信賴的合作夥伴2024 年有參與國稅局Free File專案：

1040Now

Drake (1040.com)

ezTaxReturn.com

FileYourTaxes.com

On-Line Taxes

TaxAct

TaxHawk (FreeTaxUSA)

TaxSlayer

國稅局Free File是一個很好的資源，可以幫助納稅人省錢並輕鬆報稅。請造訪國稅局Free File計畫：免費報稅，了解更多或現在就開始報稅。