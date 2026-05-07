內蒙古代表團將訪俄勒岡州 蘭蘇園預上演草原風情歌舞

（本報記者俄廣才報導）應俄勒岡中國理事會邀請，由內蒙古自治區政府官員及伊利集團、蒙牛集團、鄂爾多斯等30多家企業代表組成的商務代表團，將於5月12日至14日對美國俄勒岡州進行為期三天的友好訪問。

這是繼俄勒岡商務代表團去年十月訪問內蒙古自治區後，內蒙古方面首度派大型代表團回訪，彰顯了雙方對推動多領域交流、增進務實合作、實現友好關係邁向新層面的深切期許。

除兩地政府及企業間的交流議程外，內蒙古藝術劇院亦派出曾榮獲嘉獎的藝術家們隨團來訪，並將於5月14日下午1時至2時，在蘭蘇園舉辦一場極具地域特色與民族風情的精彩演出。

內蒙古藝術劇院歷史悠久，其前身為1946年由延安魯藝青年學生和內蒙古文藝青年共同組成的內蒙古文工團。劇院現設歌舞團、蒙古劇藝術團、民族曲藝團、二人臺藝術團、雜技團、京劇團、民族樂團、合唱團、交響樂團、話劇團、現代藝術團等11個藝術團，以及創作研究中心、宣傳交流中心、演出管理中心等9個專業機構，並下轄內蒙古烏蘭恰特演藝有限責任公司及音樂廳、烏蘭恰特大劇院、烏力格爾藝術宮3個劇場。多年來，劇院累計演出近一萬三千餘場，足跡遍布全球70多個國家和地區，在國際國內重要比賽中榮獲重大獎項260多項，為促進文化交流作出了重要貢獻。

此次來訪演出節目豐富多彩，亮點紛呈：

男聲獨唱《贊歌》以蒙古族長調的醇厚底蘊禮贊祖國，抒發家國情懷；呼麥獨唱《駿馬贊》以悠揚厚重的呼麥聲演繹駿馬風姿，展現奮進向上的時代風貌；馬頭琴獨奏《白馬》節奏靈動明快，詮釋自強不息、勇往直前的精神品格。

三人舞《金步舞冠》以傳統步搖冠為靈感，舞者優美靈動，再現中華服飾文化的典雅美感與多元交融的璀璨成果。口弦琴彈唱《風逐蹄音》以小巧口弦琴模擬風聲與馬蹄交織的動態聲響，勾勒駿馬奔騰、風馳曠野的豪邁畫面。

女聲獨唱《最美中國》歌頌祖國壯美山河與復興希望；《敕勒歌》融合古樂府原詞與現代新詞，描繪陰山腳下草原遼闊、生命豪情的壯麗畫卷。獨舞《乳香飄》以溫潤綿長的乳香為意象，舞姿曼妙，展現新時代人民幸福美滿的生活圖景。

火不思獨奏《阿其圖》抒發對家園故土的眷戀與感恩之情；男聲獨唱《為友誼干杯》以飽滿旋律致敬珍貴情誼，傳遞歡聚的喜悅；男女聲二重唱《中國夢》表達國家富強、民族振興的宏大願景；托布秀爾彈唱《歡樂的沙吾爾登》節奏簡明歡快，體現了人民熱愛生活、崇尚自然的質樸價值觀。

這場演出匯聚了蒙古族長調、呼麥、馬頭琴、火不思、托布秀爾等非物質文化遺產技藝，以及精心編創的舞蹈與聲樂作品，既是對中華優秀傳統文化的生動演繹，也是草原兒女獻給俄勒岡民眾的一份真摯厚禮。5月14日中午，蘭蘇園內將歌聲悠揚、舞姿翩躚，必將為兩地人文交流增添一抹亮麗的草原風情，也為此次友好訪問畫上一個溫暖而難忘的句號。（圖片由內蒙古藝術劇院提供）