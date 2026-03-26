ICE進駐多家機場　波特蘭機場還能去嗎？

（本報綜述）在國土安全部部分停擺背景下，聯邦政府近日調派移民與海關執法局（ICE）人員進駐多家機場，協助運輸安全管理局（TSA）應對人手不足問題，引發不少旅客關注。不過，俄勒岡州波特蘭國際機場（PDX）並未列入此次部署名單，目前運作維持正常。

據報導，此次ICE人員主要被派往全美約14個大型機場，集中於東岸及交通繁忙的航空樞紐，包括亞特蘭大（Atlanta）、紐約甘迺迪機場（JFK）、芝加哥歐海爾機場（ORD）等地。這些機場部分安檢排隊時間一度超過3小時，因此需要額外人力協助分流旅客及維持現場秩序。亞利桑那州鳳凰城天港機場（Phoenix Sky Harbor）則是落基山脈以西少數納入支援的機場。

波特蘭港表示，波特蘭國際機場PDX未被納入此次支援範圍，主要原因在於該機場並未出現長期性人力短缺問題。即使近期請假人數略有增加，也未對安檢通關效率造成明顯影響。目前機場安檢等候時間仍處於正常範圍，不少旅客形容整體通關「相對順暢」。

聯邦官員指出，此次ICE人員主要負責非核心安檢工作，例如引導旅客與協助現場秩序管理，而非直接執行安檢程序。不過，需要注意的是，整體部署由被稱為「邊境主管」的湯姆·霍曼負責統籌，並可能隨情況調整支援機場名單。

儘管目前運作正常，機場方面仍提醒，春假期間旅客量增加，本週預計將有約140萬人次經過PDX。停車需求亦持續上升，經濟型與長期停車場使用率已接近滿載。官方建議旅客仍應提前至少2小時抵達機場，並出發前查詢航班與安檢等候時間。

值得注意的是，近期美國多個機場確實發生ICE執法事件，引發社會關注。3月22日（週日）晚間，在加州舊金山國際機場第三航廈安全區內，多名ICE特工逮捕一名女性。現場影片顯示，該女子在孩子面前被上銬帶走，引發周圍旅客不滿與議論。此外，北卡羅來納州夏洛特機場亦傳出有旅客在入境時被拘留並轉交ICE處理。

有分析指出，這波執法行動與政府預算僵局及機場安檢人力壓力有關，相關部門正加強機場內的執法與管控措施。隨著ICE與TSA之間資訊協作增加，部分符合條件的個案可能在機場被直接識別並採取行動。

若您或身邊親友目前在美國且身份狀態較為敏感，建議儘量避免前往機場。如需搭機，請諮詢專業法律人員以了解最新執法風險。