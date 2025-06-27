ICE逮捕行動引恐慌　移民不敢外出就醫

（本報綜述）移民與海關執法局（ICE）近日在波特蘭移民法庭外逮捕至少五名尋求庇護者，引發社區廣泛恐慌。華盛頓縣科尼流士市（Cornelius）居民尤其感受到強烈衝擊，許多移民家庭表示不敢外出、上班，甚至害怕前往醫院或在緊急情況下撥打911求助。

「當人們開始害怕自己的政府，他們就不再報警、不再就醫，從公共生活中消失，」華盛頓縣縣政委員費伊在科尼流士的社區中心外發聲，指出這波逮捕行動對當地民眾造成的實際後果。

根據科尼流士市府資料，該市有超過一半居民為西語裔或拉丁裔背景。當地市議員高迪內斯表示，聯邦移民執法機構在社區內出現，破壞了居民的安全感與信任關係。「ICE不該出現在我們的街區，我們有責任保護所有居民的權利，不論他們的移民身份。」

許多當地居民在接受社區領袖訪問時坦言，他們擔心孩子上學時會遭逮捕、害怕參加社區活動，更不敢去看病或接觸警察。一名居民表示：「我們只是想過正常生活，但現在連走出門口都充滿壓力。」

大都會區議員岡薩雷斯則分享了自己的家庭經歷，他的父親當年是無證移民，幾年前才成為美國公民。「我們這些移民家庭太清楚這種恐懼了，當一個社區開始懷疑自己的存在是否被允許，那是一種很深的創傷。」

儘管俄勒岡州屬於「庇護州」，地方警察依法不得與ICE合作，然而地方領袖指出，這樣的聯邦行動仍使民眾產生混亂與恐懼。

「我們不會成為ICE的幫兇，」岡薩雷斯強調，「我們在這裡是為了服務家庭，而不是拆散他們。」

目前，科尼流士市與華盛頓縣政府已表示正與警方協調，透過社區委員會與非營利組織合作，持續向居民傳遞資訊，並強調：在俄勒岡，移民也有權獲得尊重與保護。