ICE將在Newport建拘留中心　正尋租酒店200間客房

（本報綜述）美國移民及海關執法局（ICE）近來被指正考慮在俄勒岡（Oregon）海岸城市紐波特（Newport）建立移民拘留中心。過去數週，多項線索不斷浮現，使地方政府與居民愈發憂心其計劃已在推進中。

最新進展來自一家位於維吉尼亞州的環境顧問公司 Solv LLC。該公司以ICE名義向俄勒岡州土地保護與發展廳發送電郵，詢問海岸重大工程所需進行的環境評估程序。電郵並未說明項目內容，但因涉及ICE，使外界更加確信官方正為興建拘留中心做準備。

紐波特市長卡普蘭25日在社群網站發布影片，透露有更多聯邦相關動作。他表示，德州聯邦承包商 Team Housing Solutions 最近致電沿岸多家旅館，詢問是否能提供多達200間客房、一住就是一年。根據KATU先前取得的文件，該公司本月初也向紐波特機場詢問是否可租用部分場地。

紐波特機場擁有一處由國土安全部所屬的美國海岸防衛隊（USCG）與ICE共同管理的直升機停機坪。市長指出，海岸防衛隊救援直升機近日突然被調離至北本德（North Bend），沒有任何事前通知，而這正是地方官員發現異常的「第一個警訊」。2014年USCG曾計劃撤走直升機時，曾提前通知社區；但此次完全沒有任何正式溝通。

地方漁民團體 Fishermen’s Wives 與林肯縣本月已向聯邦法院提出訴訟，要求海岸防衛隊恢復救援直升機的駐地。25日，一名聯邦法官裁定暫時禁制令，要求海岸防衛隊兩週內將直升機調回紐波特，地方團體稱這只是漫長抗爭的開始。

市長卡普蘭表示，近日另有一架美國海關與邊境保護局（CBP）直升機降落紐波特加油，理由是附近Tillamook機場無人可提供燃料。不過，他指出，州內其實有七個機場距離更近，質疑此行是否別有目的。

此外，市長還提到，近期已有多則「移民拘留官」相關職位在紐波特地區發布招聘資訊，最新一項發布於11月19日，使地方政府對ICE計劃的疑慮進一步升高。

卡普蘭表態說，紐波特市政府一致反對在當地興建ICE拘留中心，並要求聯邦政府將海岸防衛隊的救援直升機永久調回。