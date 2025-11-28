ICE執法越界:在俄勒岡拘留4位公民

（本報綜述）移民維權聯盟“Oregon for All”表示，近期美國移民及海關執法局（ICE）在波特蘭周邊地區拘留了四名美國公民，其中包含一名17歲高中生，以及兩名在公共場所拍攝執法人員的女性。這些事件在社區引發強烈關注，不少人質疑ICE是否侵犯公民權利，並擴大執法範圍至無犯罪紀錄的居民。

根據“Oregon for All”的說法，週四上午約8時，兩名女性在坎比（Canby）一處停車場拍攝ICE行動時遭到拘留。她們分別為60多歲和30多歲，兩人被帶往ICE辦公地點，直到當晚才獲釋。該團體強調，兩名女性在公共空間拍攝執法人員，行為受《第一修正案》保障，只要沒有阻礙執法即屬合法。

週五，ICE又在Yamhill縣拘留兩名美國公民，其中一人是McMinnville高中學生克里斯欽．希門尼斯，現年17歲。家屬表示，他在午餐時間駕駛父親的車輛外出時遭ICE攔查。雖然他立即向執法人員表明其美國公民身份，仍被戴上手銬帶走，並於當天下午才獲釋。

麥克明維爾學區總監證實，有學生在校園外遭拘留，並表示學區正與各方核實資訊。她強調ICE並未進入校園，也對學生安全與情緒福祉表達憂慮。

在此之前，波特蘭公立學校因社區通報ICE活動，加強了部分校園如César Chávez學校與George中學的周界安全。國土安全部（DHS）則回應，強調ICE不會在學校執行行動，任何涉及校園的執法都需高層批准，屬極為罕見的例外情況。

對於四名公民被拘留的指控，DHS助理部長麥勞克林表示，週五在Yamhill縣，邊境巡邏隊車輛遭到兩輛汽車尾隨並妨礙行動，相關兩名駕駛均為美國公民，分別為20歲的索托及一名未成年少年。她表示，兩人因“阻礙聯邦執法人員”而被拘捕並移交ICE的“執法與遣返作業處”（ERO）進一步調查及可能的聯邦檢控。她同時警告，越來越多人以車輛干預執法，造成對執法人員的“危險趨勢”。

然而，“Oregon for All”批評這些事件顯示ICE在缺乏法律依據下拘留美國公民。該組織指出，四名當事人曾被拘押數小時不得見律師，家屬一度無法得知下落，造成極大恐慌。“Oregon for All”執行主任蒙托亞表示：“即使是美國公民，也可能在沒有正當程序的情況下被拘留，這令人深感不安。”蒙托亞強調，民眾有權在公共場所紀錄ICE行動，並指出ICE對公眾的“威嚇式執法”令人難以接受。“Oregon for All”為由逾100個組織組成的聯盟，包括ACLU Oregon、APANO、Oregon Food Bank等，長期為移民與難民社區提供倡議與支援。

目前，ICE尚未就四名公民事件作出進一步回應，而聯盟呼籲相關單位公開調查並確保日後執法符合憲法保障。