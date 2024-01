劉德華主演電影《潛行》週五Eastport Plaza劇院上映

劉德華主演的電影《潛行》(I Did It My Way)於1月12日本週五在Cinemark Century Eastport Plaza 16電影院上映啦!這次華仔將與國民「老公」彭于晏來一場高能對決!另還有影帝林家棟參演,三男神齊聚,這個神奇組合你期待嗎?

本片由劉德華監製主演,林家棟、彭于晏、任達華、劉雅瑟等實力派演員共同演出,《追龍》導演關智耀執導,故事聚焦於警方和販毒集團鬥智鬥力的對決,節奏明快且情節難以預測。

故事描述時代不斷前進,禁毒鬥爭也面臨新的挑戰。隱蔽的暗網成為新一代毒品出售的溫床,而目標正是位於亞太中心的香港。一批重達4噸的毒品趁著超強颱風的掩護秘密進入香港,準備在網路上展開狂歡式銷售。情況緊迫,警方必須找出掌控暗網的幕後「老闆」,只能將藏身已久的臥底警員推到前線。然而,「老闆」的身份仍然成謎,臥底警員陷入危險之中,毒品網絡蠢蠢欲試,警方和犯罪集團陷入一場宿命般的對決。

影片詳情:

導演:關智耀

編劇:趙雅菲 / 謝清華

主演:劉德華 / 林家 / 彭于晏 / 劉雅瑟 / 任達華 / 林雪 / 鄭則仕 / 姜皓文 / 談善言 / 朱鑑然 / 劉俊謙虛

類型:劇情 / 動作 / 犯罪

語言:中文國語配音中英文雙字幕

評級:未評級(NR)

片長:1小時55分

戲院地址:Cinemark Century Eastport Plaza 16, 4040 SE 82nd Ave, Portland, OR 97266

排片資訊:

1月12日週五晚上6:50及9:45兩場;

1月13日週六晚上6:50及9:45兩場;

1月14日週日晚上6:50及9:45兩場;

1月15日週一晚上6:50及9:45兩場;

1月16日週二晚上6:50及9:40兩場;

1月17日週三晚上6:40及9:35兩場。

以上排片資訊僅供參考,詳情請諮詢戲院或售票網站。