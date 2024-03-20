樓市將迎巨大變革  房仲協會將取消6%售屋佣金 有望拉低房價    

(綜合報道)全美房地產經紀人協會(NAR)於3月15日表示，該協會已就有關房地產業合謀抬高中介佣金的指控在全國範圍內達成和解協議，並同意支付4億1800萬元和解金，以及取消房仲業界已持續數十年的「收取6%售屋佣金」規定。

據報導，這項和解協議具里程碑意義，買賣房屋過程將迎來歷史性變化，房市專家預期可能引發美國房市百年來最大震動，美國屋主售屋成本將大幅下降。協議估計幾周內提交並待聯邦法院批准；4億1800萬集體訴訟和解金將分給最近售屋的全國各地賣方。

根據和解協議，該協會同意放棄長期以來的行業規則，該規則要求大多數房屋在掛牌出售時必須包含預先報價，告訴買家經紀人他們將獲得多少佣金。

據報道，全美房屋買賣者每年需要給房地產經紀人支付約1000億美元的佣金，遠超過世界上大多數國家的水平。全球多數國家的佣金率徘徊在1%到3%之間，而美國多數中介佣金佔房屋總價的5%或6%，由賣方支付，而賣方仲介可與買方仲介私下談妥分享部分佣金 。

如果和解方案得到聯邦法院的批准，從7月中旬開始，全美大部分地區的房屋的掛牌價將不再包括向買家經紀人提供的預付款，買家將能夠與他們的經紀人直接協商 佣金。

業內人士指出，短期內消費者可能看不到巨大變化，因為許多賣家仍習慣將買方房地產經紀人的成本納入銷售價格。但隨著時間的推移，新的經紀人業務模式可能會出現：購屋者在選擇房地產經紀人時可能會更注重價格，甚至為了省錢放棄使用經紀人，或向其支付較少的費用，以 換取有限的服務，可能會有更多人完全放棄使用房地產經紀人，迫使數十萬房屋經紀人退出房地產經紀人。經濟學家估計，今後佣金可能減少30%，進而全面拉低房價。

NAR主席席爾斯（Kevin Sears）表示，雖然和解金數字很大，但他們相信將使整個美國房地產受惠。