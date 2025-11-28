Holgate 圖書館舉辦漢服文化節活動 ——展示中華服飾文化與藝術之美

（特約記者 王星）11月19日晚，位於波特蘭SE Holgate Blvd 的 Holgate 圖書館在館內，舉行漢服文化節活動。社區多個演出團體和個人與各族裔民眾百余人參加了活動。

“以漢服走秀為主的文化活動，是中華文化系列中的一項內容，其目的是弘揚文化，讓身在海外的朋友在場感受中華魅力，同時也為身懷文藝才藝的朋友提供展示的舞台。”組織策劃本次活動的圖書館雙語助理陳俊宏，介紹了活動的構想和規劃。

活動由社區多個成人與兒童文藝團體表演的漢服走秀拉開序幕。

悅姿舞蹈工作室、波特蘭中國聯誼會舞蹈隊和青少年神龍舞獅隊、西北華人聯盟、波特蘭粵劇藝術中心、玫瑰心悅合唱團 、璐璐古箏等團體和個人先後出場，為觀眾表演了舞獅、歌舞和器樂節目。

漢服走秀表演穿插於各個節目之中，從圖書館走廊鋪設的紅毯上一路踏進會場，展示著不同年代的傳統服飾，將服飾之美給予充分的詮釋和呈現。

節目表演中，波特蘭中國聯誼會青少年神龍舞獅隊表演了精彩的少兒舞獅，悅姿舞蹈工作室先後登台表演了《小風箏》《如夢令》《城裡的月光》和《紅昭願》等富有民族氣息的舞蹈節目；波特蘭中國聯誼會舞蹈隊表演了民國風韻的舞蹈《夜上海》、西北華人聯盟表演了《清平調》，著名歌手侯婷婷、甄會韶、鄭曉虹獻唱了《相思遙》《月半小夜曲》《上海灘》和《紅顏舊》等不同時期的經典歌曲，玫瑰心悅合唱團表演了合唱《秋蟬》《彎彎的月亮》《回娘家》等，璐璐古箏表演了經典的古箏曲調。

節目表演精彩紛呈，引來全場觀眾的熱烈回應，場上掌聲此起彼伏，為表演者報以由衷的贊許，會場上自始至終洋溢著一派歡樂、熱烈的氣氛。

活動結束後，圖書館為參加活動的表演者和觀眾準備了暖暖的燒仙草和杏仁茶熱飲。

陳俊宏介紹說，“這次活動我們依據圖書館的創意學習、社區參與、志願者服務、教師和領導團隊建設等規劃，在數月前進行著手策劃和籌備。期間，得到了Holgate圖書館經理 Max、Memo和青少年委員會特別是Patrick與Shai 及全體館員的支持與配合。在這裡特別向他們予以致謝；同時也感謝今天來參加活動的社區各表演團體和觀眾朋友們，謝謝大家的參與和關注。”

“從明年3月份開始，圖書館還將以開放、無償的Open Mic方式，為所有年齡、風格和技能水平的音樂家、歌手、詩人和創意人士提供展示的機會和空間。歡迎有興趣的朋友一起加入，一展才藝。”陳俊宏說。