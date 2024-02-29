高朋滿堂賀新歲 金曲歡歌迎龍年 俄勒岡州香港會舉辦慶新春聯歡晚宴

（本報記者俄廣才攝影報導）2月24日晚，本地各界嘉賓逾三百人歡聚在魚樂軒酒家，出席由俄勒岡州香港會舉辦的迎龍年慶新春聯歡晚宴。

聯歡晚宴以砵崙粵聲社藝術家們的經典曲目“大開門”拉開序幕，隨後國際醒獅團為晚會獻上精彩的舞獅賀歲表演，香港會會長葉偉基為醒獅採青。

國際醒獅團舞獅表演向來賓送上新春祝福

葉偉基會長首先向全體來賓拜年。他感謝社區各僑團、政商各界，多年以來為推動俄勒岡州香港會會務發展所給予的慷慨贊助與鼎力支持。歡迎各僑團首領、嘉賓們的光臨，恭祝各位朋友龍年大吉、百業興榮。

葉會長介紹說，香港會成立於2000年，其宗旨是為本地講廣東話的朋友們提供一個互交互聯的平台，同時籌辦不同種類的活動，包括專題講座、卡拉OK、遠足旅行以及春宴聯誼等一些有份量的項目，以提升大家的交流空間和生活質量，歡迎有興趣的人士積極參與。

隨後，董事會成員蕭笑玲、陳素雲、方愛嫦、菜冰娜、馬宇良、馬伊琳、王惠蓮等集體登台向來賓們致以新年祝福，並與粵曲小組成員一起演唱慶新年賀歲歌曲，祝福大家龍年吉祥平安、諸事順意。

葉偉基會長（左五）和董事會成員以及粵曲小組成員一起演唱慶新年賀歲歌曲

董事會成員為晚會籌辦了豐富多彩的娛樂節目。孔慶權先生演奏的笛子獨奏“姑蘇行”意境悠遠，江南韻味濃厚，思鄉之情溢於言表；小玫瑰合唱團小朋友們歡快活潑、優美動聽的兒歌演唱“春曉”、“聽我說謝謝你”等中文歌曲，贏得了來賓們陣陣掌聲。

孔慶權先生笛子獨奏“姑蘇行”

小玫瑰兒童合唱團演唱中文歌曲

本地知名歌手侯婷婷，以及應邀從西雅圖專程前來的TuYi Tang演唱的“歡樂年年”、“祝福你”、“上海灘”等經典粵語金曲，更是將晚會的熱烈氣氛推向高潮，一些嘉賓還隨著歌聲翩翩起舞，場面熱烈而溫馨。

知名歌手侯婷婷為晚會呈獻粵語金曲“歡樂年年”

專程從西雅圖前來的TuYi Tang在晚會演唱歌曲

晚宴上還進行了香港會慶祝新年的傳統項目書寫揮春，以及派發紅包、幸運大抽獎等豐富多彩的節目，整場晚會充滿了“高朋雲集賀新春、金曲歡歌迎龍年”喜慶歡樂的節日氣氛。

葉偉基會長（左二）張向陽（左四）Olivia Zhao（左五）等為獲得幸運大獎的嘉賓頒發獎品

香港會龍年新春聯歡晚宴由方愛嫦、王惠蓮擔任主持。