Hillsboro博物館聖誕夜遇黃金大盜

（本報綜述）華盛頓縣警長辦公室正在調查在聖誕夜發生在Hillsboro的賴斯西北岩石與礦物博物館的入室盜竊案。當夜，一大型展櫃內陳列的眾多黃金展品不翼而飛。

警長辦公室在聖誕夜凌晨2:21接到了警報，隨後趕到現場。他們發現一扇被打破了的窗戶通往建築物內，也發現了從博物館南側離開的腳印。儘管警方進行了圍堵並嘗試透過警犬追踪，但嫌疑人還是成功逃脫。

在博物館員工的協助下，警長和副警長搜查了周邊地區，發現一棟大型展櫃遭到破壞。根據提供的照片，整個展櫃曾陳列著數十件各種大小的黃金物品，但現在似乎已經被洗劫一空。

目前，失竊物品的總價值尚未公佈，根據照片來看，被盜的金屬似乎具有相當高的價值。黃金的價值以金衡盎司計量，並在紐約商品交易所進行指數化。今年黃金的價值上升，目前為每金衡盎司2,069美元。

根據博物館的監視器畫面，嫌犯似乎是一名穿著牛仔褲和夾克的白人男子。錄影畫面顯示，一名身穿黑色衣物的男子於12月24日凌晨2:33使用大槌砸碎了一扇窗戶。另一台攝影機的錄影顯示，四分鐘後，他手持一個黑色袋子離開現場。

華盛頓縣警長辦公室的偵探正在展開調查。副警長大衛休伊表示，目前偵探還沒有收到任何線索。他表示，偵探們可能會尋找竊賊可能「卸貨」的地方，例如當鋪。

如有任何消息，請致電警長辦公室（503-846-2700）。