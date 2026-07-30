波特蘭七旬老翁堅持販毒 美元一卷卷塞破售貨機裡

（本報綜述）已經71歲，本應安享晚年的赫伯特·李·斯特里特（Herbert Lee Streeter），卻仍在波特蘭住家附近販售可卡因和芬太尼。即使遭聯邦執法人員逮捕並獲准在審判前回家，他仍繼續招攬買家，最終被再次收押。7月27日，他在家人面前承認，自己的生活早已失去控制，並接受5年監禁判決。

2025年2月，麥魯瑪縣警長辦公室搜查斯特里特位於波特蘭東北84街附近的住所。警員在一台老式可口可樂販賣機內，發現可卡因、芬太尼、現金、6支槍械、兩個大容量彈匣、彈藥及防彈衣。這台看似普通的古董汽水機，實際上被他當成存放毒品和武器的秘密空間。

斯特里特後來向調查人員承認，他長期向附近居民販毒，事情已發展到難以收拾的地步。今年4月，他承認兩項意圖分銷管制藥物罪，以及兩項在犯罪過程中持有槍械罪。

令人意外的是，他在2025年2月被捕後，不到一週便獲准在審判前釋放，但他沒有把這次機會當成警告。3個月後，調查人員從手機簡訊中發現，他仍以「H-Streets」為名主動聯絡買家，並表示手上有芬太尼出售。當他得知可能再次被收押後，又沒有按時出庭，最終於同年6月被美國法警拘捕。

斯特里特聲稱，家中的槍械是用來防範搶劫，因為自己過去曾被人搶走毒品和現金。但聯邦法官指出，他早已有重罪前科，依法根本不得持有槍械。其犯罪紀錄可追溯至1983年，包括脫逃、販售海洛因及勒頸等罪名。

宣判當天，他的兄弟、3名成年子女和多名孫輩到庭。女兒告訴法官，父親曾接連失去兩個兒子，其中一人死於毒癮，另一人死於槍枝暴力。她沒有替父親的行為辯解，但希望法庭看到，他多年來一直被創傷和悲痛困住。

面對家人，斯特里特終於低頭認錯。他含淚表示，自己以毒品逃避失去親人的痛苦，最後連人生也一併放棄。他轉身向家人道歉，承認自己一次又一次作出錯誤選擇。法官最終接受檢辯雙方建議，判處他5年監禁。