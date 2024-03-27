首個以華人命名的廉租公寓現接受申請

(本報訊)波特蘭一新落成的廉租公寓李月英公寓(Hazel Ying Lee Apartment)現開始接受租客申請。

這座位於Powell30街的全新廉租公寓，应该是波特蘭地区首個以華人命名的公寓。因Hazel Ying Lee與該地區有關連，公寓命名委員會最终在6個提名中選擇這個名字。李月英曾就讀於公寓現址附近的Cleveland高中。

Hazel Ying Lee中文名字為李月英，於1912年出生在波特蘭市，是第一代中國台山移民的女兒，父母在波特蘭市中心經營餐館。1932年，李月英成為第一批獲得飛行員執照的華裔美國女性。1933年日本入侵中國時，李月英前往中國，想要加入中國空軍，但卻因為是女性而被拒絕了，她被迫在那做一些文書工作，後回到美國。1943年，李月英終於圓夢，成為了第一批女飛行員，並作為僅有的兩名華裔美國女飛行員加入新的美國女子航空勤務飛行隊（WASP）計劃。二戰期間，儘管女子航空勤務飛行隊也是美軍的一部分，卻不被允許參加戰鬥，也不能獲得軍隊福利或被埋葬在軍隊墓地等福利。 儘管如此，當她們運送新飛機穿越美國，並在流水線上直接解決棘手的故障時，她們仍然執行關鍵而危險的任務。李月英也成為132名接受過「飛行追擊」、駕駛快速、高能力戰鬥機訓練的女飛行員之一。

在女子航空勤務飛行隊計畫結束前不到一個月，因控制塔的失誤導致的事故，32歲的李月英犧牲。在她的整個職業生涯中，她的朋友和同事都把她描述成一個「冷靜而無畏」的人，她經常給戰友、朋友傳播中華文化，卻從不曾局限於自己的種族和性別，她在追求個人夢想的過程中勇於打破歷史的藩籬。

1977年，女子航空勤務飛行隊最終被承認了李月英的軍人身分。

李月英廉租公寓(Hazel Ying Lee Apartment)位於繁忙的Powell街，地址為3000 SE Powell Blvd, Portland, OR 97202，共有206個單位，租金是根據租客的收入而定，但申請人必須是低收入家庭，其年收入不能超過本地區的中等收入的60%。有興趣申請的人士或家庭，可瀏覽網頁www.homeforward.org/hazel-ying-lee 獲取更詳盡的資料。