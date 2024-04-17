Hawthorne街和11街路口增設公車專用信號燈

(本報綜述)近日，TriMet在波特蘭東南區霍桑大道（SE Hawthorne Boulevard）和第11大道（11th Avenue）交會處增設了公車專用信號燈，旨在縮短公車等待時間，提升公車效率。

這項新措施是為了解決公車在交通繁忙時段受阻的問題。 公車專用信號燈是一種特殊的交通號誌燈，允許公車司機在紅燈狀態下通行。 此訊號位於普通號誌燈的右側幾英尺處，與傳統紅、黃、綠燈不同，專用信號燈以白光顯示水平條、三角形和垂直條。 當垂直的白光顯示時，公車司機可以穿過普通的紅燈，超越其他交通，從而縮短行駛運行公車線路上已經有11個類似的公車專用訊號，此舉使得較長的鉸接公車可以減少 停靠次數，提高營運效率。

除了公車專用號誌外，FX2公車路線還實施了公車信號燈優先權措施。 公車的無線電訊號可以觸發信號燈變綠，從而在途中節省了長達六分鐘的時間。 霍桑大道和麥迪遜大道(Madison)路段是四條熱門公車路線（6、10、14和70）的交會點，現有七個交通信號燈也已設定了公車號誌優先權。

據了解，這項新系統可以讓乘客每次乘車節省約30秒的時間。 此措施旨在改善波特蘭市的公共交通服務，減少交通擁堵，提升市民的出行體驗和效率。