服務食客30載 開心熊貓全面升級！新裝潢、新菜式、新體驗

（本報訊）在比弗頓（Beaverton）開了30多年的老牌中餐館Happy Panda（開心熊貓），月前自新管理團接手後，全面升級！從餐廳重新裝潢，到菜單大革新，這家陪伴當地居民多年的中餐館正以全新面貌回歸，為顧客帶來更豐富的中餐體驗。

「開心熊貓」的資深廚師團隊自1989年起便開始製作中餐，多年來憑藉炒飯、炒麵、宮保蝦、左宗棠雞、四川牛肉、春捲、雲吞湯、酸辣湯等經典菜餚，成為不少大波特蘭地區居民熟悉的中餐選擇。

這次升級最大的亮點，是餐廳在保留原來菜式的同時，新增了粵式的經典和創新菜式。在新菜單內的招牌菜，如白切帝王龍崗雞、支竹羊腩煲、法式焗鱈魚頸、黃金芝士蝦球、魚籽海鮮蒜香炒飯等，在試業期間，食客的滿意度非常高。食客喜歡的還包括他們的滋補燉湯（每盅僅售$9.95）、特色煲仔菜和精品素菜等。而該店的前菜小食也極有特色，值得一試，包括港式的雞絲碗仔翅、港式風沙雞翼、蜜汁魚露雞翼、麻辣牛腱等。海鮮方面，「開心熊貓」歡迎食客自帶海鮮到來加工。

從講究火候的小炒，到熱氣騰騰的煲仔料理，再到適合滋補的燉湯，讓開心熊貓不再只是傳統美式中餐館，而是朝著更豐富、更精緻的“新一代中餐廳”。

「開心熊貓」門面也逐步擴張，並進行重新裝潢，相信整體環境將煥然一新。無論是家庭聚餐、朋友聚會，或是下班後想吃一頓熱騰騰的中餐，「開心熊貓」都是一個非常合適的地點。

深耕大波特蘭30餘年，「開心熊貓」在保留經典中餐風味的同時，也持續為菜單與用餐環境注入新意，為當地食客提供更多元、更具品質感的中餐選擇。

開心熊貓全新推出的粵菜，由8月28日開始，每晚5點至11點登堂。

訂座電話：503-690-3663

地址：1415 NW 185th Ave., Beaverton