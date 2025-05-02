Gresham13歲男童睡夢中遭流彈擊中身亡 

（本報綜述）格雷舍姆（Gresham）一名13歲男童連姆·斯潘勒-貝利（Liam Spahnle-Bailey）近日在家中不幸遭流彈擊中身亡，令社區陷入深深悲痛。

事發於週日凌晨約1時30分，當時連姆的父親威廉·斯潘勒正在廚房吃冰淇淋，忽然聽到槍聲，並發現二樓公寓牆上出現彈孔。他隨即趕到客廳，發現熟睡在充氣床墊上的連姆受重傷。連姆被送醫搶救，但數小時後不治身亡。警方證實，槍擊事件發生在西南11街（Southwest 11th Street）上的「十一松公寓」（Eleven Pines）二樓，目前尚未宣布逮捕任何嫌犯，僅表示還有另一人受傷，案件正在調查中。

連姆生前熱愛滑板與滑雪，父子倆原定當天一早前往胡德山滑雪。父親威廉回憶說，連姆眼中常閃耀著興奮的光芒，尤其是在迪士尼樂園旅行時，「他是一個非常善良的孩子。」

連姆的19歲哥哥戈登·莫特-貝利在媒體訪問中淚眼描述兩人的兄弟情誼，稱連姆是他最好的朋友，「我像愛自己的孩子一樣愛他。」

格雷舍姆警察局局長崔維斯·古爾伯格表示，全社區都在哀悼這位無辜孩子的離世，並指出這起事件凸顯了槍支暴力影響遠超原本目標的受害者。

麥魯瑪縣（Multnomah）地方檢察官納森·瓦斯奎茲（Nathan Vasquez）則怒斥此案「令人憤怒」。連姆的家人呼籲兇手盡快自首，接受法律制裁。

目前，事發公寓多處可見警方標記的彈孔，社區居民對事件感到震驚並呼籲正義早日伸張。