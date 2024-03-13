Gresham老人銀行取錢返家遭尾隨搶劫

(本報綜述)3月8日週五，一Gresham老婦人從自動櫃員機取現回家後，在自家車道遭遇搶劫！

被搶老人名為Chitta Nix。根據老人家門前安裝的攝影機記錄顯示，老人停車後，一女子走向老人，並聲稱她在東北181大道的自動櫃員機附近遺落了東西。女子隨後要求使用老人的手機，被老人拒絕後，女子突然朝老人的車子衝去，打開駕駛側的車門，搶走了老人的錢包。錢包裡不僅有從自動櫃員機取出的500美元現金，還有信用卡、藥物和一隻由老人的母親送給自己的金手鐲。

老人表示，她在這起搶劫發生後的幾天幾乎無法入睡。「噩夢般的經歷，」她說。「我連續兩天都沒辦法睡覺。」

老人的女兒已向Gresham警察局報告了這起事件，警方表示正在調查中。然而，她表示不清楚調查進展的速度。事發時的影片上傳至網路後，Gresham的其他居民表示也遇到了類似的情況。

格雷舍姆警方目前正在調查此事，尚未就此回應。

安全專家提醒，在進行金融交易時保持警惕，並採取必要的預防措施，盡量選擇位於繁華地區或有監控設施的銀行或商場內的取款機；盡量避免在夜間或人煙稀少的地方單獨取錢，最 好選擇白天和人多的時候進行；在取款時保持警惕，觀察周圍環境，尤其是有沒有可疑人員或車輛在附近徘徊；盡量避免攜帶大量現金，及時將取款存入安全的地方，例如銀行帳戶 或保險箱；如果感覺到危險或遇到可疑情況，立即撥打當地警察局的緊急電話尋求協助。