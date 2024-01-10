Gresham IVC科学护肤之肤色与色素防治

“美白丸”，真会让你“白成一道闪电”？

“一白遮百丑”是亚裔人对美肤的追求，现如今，外用防晒、美白、抗氧化护肤品当仁不让地占据着美白的基础地位；各种化学换肤、光电技术、水光注射等美白界“贵族”也变得越来越亲民；而应运而生的各色“美白丸”“美白粉”则更是新晋“网红”和代购热点。这里，不得不提醒“美白”的发烧友们，一定要理性冷静地对待这些产品，从你出生的那一刻起，你皮肤的基本“色号”已经被基因决定了，“黑”也是没有办法逆转的事，这些内服的美白产品虽然价钱不菲，但绝不可能让你“白成一道闪电”！

不同人种，按照肤色可以分为六型。这个“色卡”，从1到6逐渐加深。白种人一般是1型、2型，黄种人以3型、4型为主，印度尼西亚及印度等南亚国家多数是5型，黑人则是6型。而我们的肤色会在“色卡”的什么位置，其实是写在基因里，从出生就决定的。出生后受到风吹日晒等外界环境的影响，也只会是让肤色逐渐加深。而任何保养和“美白”，充其量不过是在朝着“复原”肤色的方向来努力。

也就是说，如果一个人的肤色是4型，想通过保养使皮肤“越级”白到3型，这在目前几乎是不可能的。除非大面积破坏黑色素，当然，这种方法代价实在巨大。也就是说，天生的“黑妹”们是无法通过口服美白产品来“白成一道闪电”的。

想要破除黯沉还需综合调理

皮肤的健康与靓丽，说到底，是一项综合工程，影响因素众多。比如说长时间熬夜会导致内分泌失调，使皮肤干燥、黯淡无光，弹性差，出现痘痘、皱纹等现象；饮食油腻，过油、过咸、过甜都会表现在皮肤上；育龄期前后女性由于激素的变化，面色黯沉、色斑等问题也非常容易出现，这些都会导致女性皮肤“变黑”。

所以在临床上，在针对肤色暗沉、蜡黄、晒黑、痤疮、色斑等肤色不均问题针对成因对症治疗之外，皮肤科医生有时还会指导患者食疗调理，更会提醒患者要保持健康的生活方式。因为，只有身体在“平衡”的状态，皮肤才会健康美丽。

关于色素

一、什麼是皮膚色素沈著

皮膚色素沈著是指局部皮膚顏色出現與正常皮膚不同的顏色，且有可能伴隨色素性的改變。皮膚色素是由黑色素的數量和類型決定的，黑色素是特殊皮膚細胞形成的色素，它的分泌變化會導致色素紊亂，如黑斑、光斑和白斑等。而痤瘡、水泡、割傷、陽光照射、遺傳因素和自身免疫性疾病造成的皮膚損傷都有可能引起黑色素的變化，進而導致皮膚色素的沈著。

二、皮膚色素沈著的原因

皮膚色素變化的原因是一個很複雜的過程。簡單地說，就是在導致黑色素體產生的皮膚外層上的黑色素細胞(也稱細胞的迷你器官)發生了變化。黑色素細胞數量是由遺傳學預先確定的，已知有超過125個基因會影響皮膚色素沈著。

正常的皮膚是黑色素合成與代謝平衡的結果。通過限制有害紫外線(UV)射線和其他各種原因，達到避免對活性氧自由基的損害，否則，就會影響膚色的變化。

三、皮膚色素沈著的類型

1、由於皮膚中黑色素或其他色素含量異常高，導致皮膚發生變化。如胎記、年齡斑 點、痤瘡疤痕、懷孕(⻩褐色、棕褐色和棕色或灰色的斑塊)、艾迪生氏病或一種導致腎上腺功能下降和皮膚產生黑斑的罕⻅疾病；

2、某些藥物，如抗生素和避孕藥;

3、陽光照射;

4、因燒傷、水泡、潰瘍、化學暴露或感染導致的皮膚損傷;

5、炎症性皮膚狀況，如牛皮癬或濕疹(特應性皮炎);

6、罕⻅的遺傳疾病，如白化病，這是由缺乏產生黑色素的酶引起的色素沈著與白癜⻛;

四、皮膚色素沈著的防治

防治方法因人而異，根據不同皮膚色素沈著的類型採取不同醫療手段加以處理。一般皮膚變色可以採用非處方和自我護理方案解決; 比較嚴重的皮膚問題需要在專業皮膚科 醫生診治下進行持續醫療。

可使用氫醌霜等局部藥物、光敏藥物和激光療法、冷凍療法、化學剝離、皮膚擦傷、染料覆蓋補丁等醫療手段;懷孕導致的皮膚斑點，由醫療保健提供者聯繫處置，一般在分娩後可自然褪色，如預期不佳可使用非處方和處方藥霜處置。

此外，良好的生活習慣，如睡眠、飲⻝和飲水等亦有助於避免或減少色素沈著的發生。

下期预告：科学护肤之《皮肤基因细胞综合改造————皱纹和除皱系列攻略》