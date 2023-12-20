Gresham皮膚專科診所：呵護華人皮膚健康

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(本報訊）大波特蘭地區的華人居民終於有屬於自己的皮膚專科診所了！近日，位於格利森(Gresham)182街上的Gresham皮膚專科診所重裝開幕。據悉，該診所是大波特蘭地區第一家由華人醫生主理的皮膚專科診所，全心全意為本地華人社區提供皮膚專科診療。診所還專門開設IVC皮膚專科護理中心，為華人社區提供皮膚專科醫學美容和護理服務。

Gresham皮膚專科診所成立於2022年，是一家位於俄勒岡州麥魯瑪縣Gresham市Rockwood區的多功能皮膚專科診所。診所建立一開始，就專注於研發新的藥物和護膚配方，用於治療免疫性皮膚疾病，包括特應性皮膚炎、銀屑病和紅斑狼瘡等，同時也研發了針對皮膚老化基因的抗老方案。診所最初作為臨床藥理學研究機構，由俄勒岡州醫學院的資深科研專家團隊(由陳世松博士和Jon Hanifin博士領銜）成立。改造升級後，診所目前已成為多功能皮膚專科診所，皮膚基因改造精準醫學美容護膚中心，以及科研創新研發機構。

Gresham皮膚專科診所提供全方位的皮膚診療專業服務，包括治療濕疹、銀屑病、過敏、免疫皮膚病，以及感染、創傷、燒傷康復護理等。此外，診所還特別專注於兒童皮膚醫療，同時提供全面的皮膚健康全托管服務，致力滿足患者在皮膚健康領域的各種需求。

至於附屬的IVC皮膚專科護理中心則提供多元化的美容服務，包括皮膚基因改造抗老綜合解決方案，精準醫學美容，TTS祛皺、祛斑、膚質改善和無針水光等專業項目。特別推出特殊皮膚3R綜合護理，並針對醫美後遺症提供修復護理。中心同時提供私人訂製的個人化居家護膚品，涵蓋日霜、晚霜、眼霜、頸霜等等。此外，中心還提供身體按摩療法，針對肩頸勞損、風濕關節炎、肌肉酸痛、運動損傷等問題提供針對性的護理。無論是修復肌膚問題還是提升整體美容水平，IVC皮膚專科護理中心都能為客戶提供全方位的專業護理與定制服務。

中心負責人文英女士表示，皮肤专科診所成立初衷专注致力於為華人朋友提供美国最前沿的皮肤医疗技术。因为随着互联网的普及，各种良莠不齐求美护肤理念的信息，充斥着网络平台。填充了部分求美者的知识盲区的同时，也间接导致了目前不良的医美事件频发。还有很多华人难约到皮肤专科医生，很多疑难皮肤疾病得不到有效的医疗服务！面对越来越复杂，综合的皮肤各种问题，波特兰Gresham皮肤专科诊所的开业，将邀请资深的美国皮肤界泰斗级人物 Sai C Chan陈世松医学博士和Jon Hanifin教授为社群服务。针对每一个皮肤疑难问题，力争专业诊断分析清楚成因，告诉大家我们的治疗目标是什么？如何运用可靠，有效的治疗手段达到目标？以及特别值得关注最新世界皮肤医学研究方向与成果的发布讯息。從下週開始，Gresham皮膚專科診將邀請皮膚專家在本報開設皮膚護理專欄，每期介紹不同的醫美技術和護膚建議。希望通過這些專業系列科普文章，給本地華人提供更多的專業皮膚健康護理訊息，解答大家對皮膚問題的成因、治療方法、最新护肤功效产品及药物等方面的疑問，更多机会运用美国皮肤科学研究最新的科研成果。

隨著農曆新年臨近，誠摯歡迎大家前來護膚，讓您皮肤得到专业呵护，展現最自信健康美丽的外貌形象，歡度一個漂漂亮亮的新年。

開業酬賓期間，IVC皮肤医学护理中心将每月推出不同护肤项目的特价，歡迎致電971-312-8196或971-220-8012，咨询了解更多信息。