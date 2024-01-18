Gresham男子車內取暖 遭搶匪槍擊

(本報綜述)近日天氣寒冷，Gresham一男子躲在車內取暖時，竟遭到劫匪槍擊，車子也被搶走！

1月13日週六下午6:15，警方接獲報警，稱東北178大道600街區處，有人遭槍擊。到達現場後，警方發現了槍擊受害者。受害者表示，由於家裡停電，他便在車內取暖並為手機充電。一名嫌疑人走近他，向他開槍後搶走了車輛。

警方表示，受害者應該沒有生命危險。被劫走的車輛被發現在附近停車場，被嫌犯遺棄在雪堆中。儘管警方對週邊地區進行了搜查，但未能找到嫌疑人。

Gresham市警察局呼籲該地區的居民和企業所有者在槍擊和劫車發生的時間附近檢查他們的視訊攝影機。任何掌握資訊的人被要求致電格雷舍姆市警察局舉報電話503-618-2719。如果您有綫索，也可以透過crimestoppersoforegon.com網站或Crime Stoppers應用程序匿名提交。

由於天氣嚴寒，盜賊可能會採取更暴力和極端的手段來搶走車輛，提醒市民注意保護自己。以下是一些預防駕車被劫的建議：

避免獨自停留在車內：盡量避免在車內或在偏僻的地方停車，特別是在夜晚或惡劣天氣條件下。

提高警覺性：注意周圍環境，觀察是否有可疑人物靠近。如果感覺不安全，儘早離開現場。

確保車輛上鎖： 在停車時確保車輛上鎖，包括關閉車窗和天窗，以減少被盜車的風險。

選擇安全停車地點：盡量選擇繁忙、明亮的地方停車，可以增加被發現和停止犯罪行為的機會。

隨時保持聯繫：在車內時，隨時保持手機通訊暢通，以便在緊急情況下能夠撥打緊急電話。