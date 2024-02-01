Gresham毒王被捕：持槍42支毒品16種

(本報綜述)近日，Gresham警方查獲了一起嚴重的毒品和槍支犯罪案件，38歲的萊利·詹姆斯·亨茲被捕。 他被指控透過國際快遞訂購毒品，並在家中擁有多達16種不同的毒品和42支槍械。

根據法庭文件和執法機構的公開消息，美國海關和邊境保護局於1月9日在洛杉磯國際機場截獲了一份來自荷蘭的入境包裹。 該包裹為亨茲使用化名“詹姆斯·塞特勒”進行訂購。 這份包裹內含有約2.5磅的MDMA，也就是更為人所知的搖頭丸。 隨後，該包裹被移交給波特蘭國土安全部進行深入調查。

調查人員發現，亨茲在Gresham的一家UPS商店以化名租用了一個收件匣。 1月26日，執法人員逮捕了亨茲並在他的住所執行了聯邦搜查令。 在亨茲的處所內，警方發現了至少16種不同的毒品，包括MDMA（搖頭丸）、安非他命、假奧斯康（Oxycodone）、古柯鹼、氯胺酮、大麻、蘑菇素、阿亞斯卡（ayahuasca）、 LSD、鴉片、嗎啡、DMT、麥司卡林、佩約特（peyote）、GHB、5-MeO-DMT以及一些未知藥丸的混合物。

執法人員還查獲並帶走了毒品加工工具和包裝材料，以及42支槍支、四個槍支消音器、兩把未完成的由零件組裝而成、缺乏序列號的槍支和六套防彈衣。

1月29日週一，亨茲在聯邦法院出庭後被羈押。