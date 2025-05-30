Gresham市犯罪率下降　致命槍擊案仍頻發

（本報綜述）儘管近來發生多起致命槍擊事件，位於波特蘭東邊的郊區城市格雷舍姆（Gresham）根據官方統計，整體犯罪率仍出現顯著下降。根據格雷舍姆市公共數據儀表板顯示，2024年5月至2025年5月間，當地犯罪總數下降了13%。不過，僅在過去一個月內，犯罪率又小幅上升了4%。

格雷舍姆市面積僅約23平方英里，自2021年以來，年均犯罪案件約7,500宗。不過圖表顯示，2024年降至約6,500宗，為近年新低。

根據市府資料，以下社區的犯罪活動最為頻繁，包括：

Central City（市中心）

Rockwood

Wilkes East

North Gresham

Powell Valley

North Central

雖然數據整體呈下降趨勢，但一連串暴力事件仍使社區不安。本月稍早，一起駕車掃射事件造成一人死亡，三名青少年遭警方逮捕。另一宗案件中，一名5歲女孩和其父親險些在家中受傷，子彈擊碎他們後院滑門玻璃，警方隨後逮捕了一名21歲嫌犯。

此外，一名少年也在家中不幸遭流彈擊中身亡。13歲的Liam Spahnle-Bailey正在家中客廳熟睡時，被子彈擊中死亡。他原訂本週滿14歲。他的哥哥受訪時哽咽表示：「我現在無法再在原來的房間睡覺了。有時只能睡沙發。這真的很痛苦，他一直都在身邊，我們一起住了13年又11個月，現在真的很不習慣他不在了。」

警方目前正通緝三名涉案嫌疑人，並警告他們可能持有武器、具有危險性：20歲的Anthony C. Hunter Jr.（身高5呎9吋、體重150磅）、20歲的Xavier Hirsch（身高6呎1吋、體重140磅）、以及16歲的Terrell Coy（身高5呎9吋、體重165磅）。