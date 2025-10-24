Gresham女子見義勇為受重傷或終身癱瘓

（本報綜述）格雷舍姆（Gresham）一名30歲女子日前因見義勇為而慘遭槍擊，子彈穿過腹部並擊中脊椎，導致下半身癱瘓。醫生表示，她恐怕再也無法行走。

事發於10月19日（週日）凌晨約2時30分，地點在Division運動酒吧外。警方指出，受害者米蘭達‧萊斯（Myranda Rice）當時與男友離開酒吧，看到三人正在攻擊一名男子。她出於本能上前阻止，沒想到其中一人拔出槍枝開火。子彈貫穿她的腹部，擊碎脊椎後停在背部，造成嚴重內傷。

萊斯被緊急送醫搶救，雖成功保住性命，但失去一顆腎臟，脊椎受損導致下半身癱瘓。她的姐姐在受訪時哽咽表示：「醫生已經確認她是截癱，她承受著劇烈的疼痛，但仍試圖保持樂觀。她不斷對我說，『我什麼都沒做，我不該遭遇這樣的事。』」

格雷舍姆警方表示，目前仍在追緝開槍嫌犯，並呼籲當晚在現場的目擊者提供照片或影片線索，以協助破案。警方尚未公布嫌疑人特徵，也不清楚槍手是否與酒吧內發生的爭執有關。

據家屬透露，萊斯原本是兩個年幼女兒的母親，生活正逐漸步上軌道。她原定案發當天搬入新公寓，如今一切計劃被迫中止。姐姐說：「我們現在得重新安排一切，因為她的生活將完全不同了。」

儘管被告知可能永遠無法再行走，萊斯仍不願放棄復健希望。哈瓦許說：「她一直是個樂於助人的人，對誰都願意伸出援手。她很堅強、愛孩子，是個不輕易放棄的人。這次事件雖然殘酷，卻也證明她真正的勇氣。」

家屬目前已在網上發起募款活動，希望協助萊斯支付昂貴的醫療與復健費用。警方呼籲知情民眾與格雷舍姆警局聯絡，提供任何能幫助破案的資訊。