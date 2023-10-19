Gresham发生两起婴儿意外死亡事件 父母们千万不要再和婴儿共睡一张床！

(本报综述)过去三周，Gresham发生了两起婴儿不明原因意外死亡事件，可能均因父母与婴儿同床共眠导致。宝宝在睡梦中窒息而死，夭折在父母身边，堪称悲剧。Gresham警察局提醒,婴幼儿父母要采取安全措施，避免发生儿童睡眠中意外死亡这种可预防的悲剧。

根据俄勒冈卫生局官网介绍，婴儿不明原因意外死亡(Sudden Unexpected Infant Death)，是指不满一岁的婴儿突然且出乎意料的死亡事件，其死因在调查前很难明显辨识。这类死亡分为三种主要类型：

婴儿突然死亡综合症，指的是婴儿在睡眠中婴儿突然死亡，但死因无法立即解释； 床上意外窒息和勒死，指的是婴儿在床上发生窒息或勒死事件，通常是与床上安全措施有关，或者与婴儿在床上的姿势和环境有关； 未知原因死亡，指的是婴儿死亡无法确定具体的死因。

在俄勒冈，每年约有40名婴儿在睡眠中死亡，可见注重婴儿的安全睡眠习惯和预防不明原因意外死亡的重要性。

为了减少婴儿不明原因意外死亡事件的发生，俄勒冈州卫生局发起了”保护婴儿安全睡眠运动”，倡议父母们采取一系列安全睡眠的措施，并编排了“Face up, face clear, smoke free, baby near.” （脸朝上，脸部无遮盖，无烟，

远离婴儿）的安全提示语，以确保能够降低婴儿在睡眠时窒息死亡或其他潜在风险。

州卫生局提醒，为了婴儿的安全，父母们应该尽可能的做到：

此外，以下情况下，十分不建议婴儿在父母的床上入睡：

婴儿出生不足4个月；

或成人床铺上有太多杂物，或床铺过于松软，或有宠物、其他孩童在场；

如果父母过于劳累、有吸毒或其他不清醒的情况，也不应该与婴儿同床入睡。

以上内容来源于俄勒冈卫生局官网，如有出入，请以官网为准。此条推文不作为医疗建议。

如果您有意获得更多相关专业指导，请访问俄勒冈卫生局官方网站：https://www.oregon.gov/oha/ph/healthypeoplefamilies/babies/pages/sids.aspx