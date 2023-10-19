Gresham发生两起婴儿意外死亡事件 父母们千万不要再和婴儿共睡一张床！
(本报综述)过去三周，Gresham发生了两起婴儿不明原因意外死亡事件，可能均因父母与婴儿同床共眠导致。宝宝在睡梦中窒息而死，夭折在父母身边，堪称悲剧。Gresham警察局提醒,婴幼儿父母要采取安全措施，避免发生儿童睡眠中意外死亡这种可预防的悲剧。
根据俄勒冈卫生局官网介绍，婴儿不明原因意外死亡(Sudden Unexpected Infant Death)，是指不满一岁的婴儿突然且出乎意料的死亡事件，其死因在调查前很难明显辨识。这类死亡分为三种主要类型：
- 婴儿突然死亡综合症，指的是婴儿在睡眠中婴儿突然死亡，但死因无法立即解释；
- 床上意外窒息和勒死，指的是婴儿在床上发生窒息或勒死事件，通常是与床上安全措施有关，或者与婴儿在床上的姿势和环境有关；
- 未知原因死亡，指的是婴儿死亡无法确定具体的死因。
在俄勒冈，每年约有40名婴儿在睡眠中死亡，可见注重婴儿的安全睡眠习惯和预防不明原因意外死亡的重要性。
为了减少婴儿不明原因意外死亡事件的发生，俄勒冈州卫生局发起了”保护婴儿安全睡眠运动”，倡议父母们采取一系列安全睡眠的措施，并编排了“Face up, face clear, smoke free, baby near.” （脸朝上，脸部无遮盖，无烟，
远离婴儿）的安全提示语，以确保能够降低婴儿在睡眠时窒息死亡或其他潜在风险。
州卫生局提醒，为了婴儿的安全，父母们应该尽可能的做到：
- 始终让宝宝仰卧睡觉；
- 确保宝宝周围没有人吸烟；
- 坚持母乳喂养；
- 让宝宝睡在父母睡觉的房间里；
- 确保宝宝的睡眠区域内没有过于松软床上用品、枕头、毛绒玩具或护垫；
- 尝试用睡袋而非毯子。宝妈宝爸们可以动手自己为宝宝缝制睡袋：俄勒冈卫生局推荐婴儿睡袋缝制指南pdf)
- 避免让宝宝睡在柔软的东西上，例如沙发或软垫椅子、水床、豆袋椅、被子或被子上；
- 与宝宝的父母和其他看护人讨论宝宝安全睡眠信息；
- 在午睡时间和就寝时间给宝宝提供安抚奶嘴；
- 使用坚固的睡眠表面；
- 避免宝宝睡眠环境过热，切莫给宝宝遮盖头部。
此外，以下情况下，十分不建议婴儿在父母的床上入睡：
- 婴儿出生不足4个月；
- 或成人床铺上有太多杂物，或床铺过于松软，或有宠物、其他孩童在场；
- 如果父母过于劳累、有吸毒或其他不清醒的情况，也不应该与婴儿同床入睡。
以上内容来源于俄勒冈卫生局官网，如有出入，请以官网为准。此条推文不作为医疗建议。
如果您有意获得更多相关专业指导，请访问俄勒冈卫生局官方网站：https://www.oregon.gov/oha/ph/healthypeoplefamilies/babies/pages/sids.aspx