波特蘭女子四處塗鴉到處炫耀 被判囚兩年

（本報綜述）波特蘭一名女子多年在商家外牆、公共設施及原有壁畫上噴塗個人標記，還把相關內容發布到社交媒體，最終反而成為警方鎖定身份的重要線索。29歲的謝拉萊赫羅斯塔米

（Shelaleh Rostami）已承認7項刑事毀壞罪，8月3日被麥魯瑪縣法官判處兩年監禁，並須向受害單位賠償12.66萬美元。

檢方表示，警方從2022年秋季開始調查波特蘭多處塗鴉，現場反覆出現「THULA」、「LADYTHUJA」及「LADYT」等字樣。這些標記經常被噴在商店牆面、公共道路設施及其他藝術家創作的壁畫上，部分原有作品因此遭到破壞。

調查人員其後發現，一個由羅斯塔米管理的社交媒體帳號，曾發布與上述塗鴉有關的照片和言論。她在貼文中批評市府清除塗鴉及管理公共壁畫，認為這些做法是在控制、監視和審查個人表達。檢方指出，這些貼文與街頭出現的標記相互對應，協助警方確認她的身份及活動範圍。

警方搜查羅斯塔米住所時，還發現大量使用過的噴漆罐，數量多到足以裝滿兩個大型垃圾袋。她最終對7項刑事毀壞罪認罪。羅斯塔米此前沒有刑事紀錄，這也是她首次因塗鴉遭到逮捕。

檢察官凱文德默表示，無論是否認同某幅壁畫或其中傳達的訊息，都不能成為破壞他人財產的理由。尤其部分壁畫由商家出資、供社區欣賞，擅自覆蓋或毀壞不只是表達意見，而是刑事行為。檢方希望此次判刑能提醒其他人，在拿起噴漆前先考慮後果。

法院除判處兩年監禁外，也命令羅斯塔米向多名受害者支付合計12.66萬美元賠償，其中包括冰淇淋店、超市、波特蘭通用電氣公司及俄勒岡州交通部。依照判決，如果她出獄後再次被抓到塗鴉，還可能額外面臨三年監禁。