在青春的心靈播下友誼的種子

俄勒岡青少年八閩行圓滿結束

（本報記者俄廣才報導）由波特蘭中國聯誼會前主席林忠為團長的俄勒岡州青少年八閩行訪華團一行21人，於3月25日抵達中國福州，與福州大學學生齊聚福州鼓嶺，參加「讀懂中國、相約福建」友好交流活動。

後排左五起：福建省國際文化經濟交流中心副秘書長張捷驊、福建省外辦主任黎林，波特蘭聯誼會前主席林忠，福建省外辦美大處張志偉等與訪華團一行合影

兩國青少年一起走訪鼓嶺老街、萬國公益社、柳杉王公園等地，感受中美鼓嶺情緣百年遺跡風貌，了解中美交往歷史，暢談期待與希望，再續中美民間友好交往的「鼓嶺故事」。

俄勒岡州青少年八閩行訪華團成員均為來自於來自俄勒岡州立大學、布朗大學、富蘭克林等多所中、高等院校的學生，在中國國家主席習近平提出的「未來五年邀請五萬名美國青少年來華交流學習」的倡議下，應邀赴福建省參觀訪問。

俄勒岡州青少年八閩行在福州鼓嶺起步。前排左四起：福州大學對外合作交流處副處長胡培傑、八閩行訪華團團長林忠、福建國際文化經濟交流中心僑務交流工作組組長宋克寧、福建省國際文化經濟交流中心秘書長黃曉敏等，與訪華團成員一起合影

在結束了對鼓嶺的訪問之後，訪華團一行還參訪了三坊七巷、南平、武夷山、福州大學等文化名城、歷史古蹟和高等院校，通過實地參觀、座談交流、親身體驗，加深了對中國文化與歷史的了解，增進了俄勒岡與福建青少年之間的友誼。

3月28日，福建省外辦主任黎林在福州親切會見了來閩訪問的俄勒岡青少年訪華團一行。

黎林主任歡迎大家在福建與俄勒岡州締結友好關係四十週年之際訪問福建，希望青少年朋友們通過此次八閩行，感受福山福水福文化的獨特魅力，做新一代閩美交流的使者，推動百年友好薪火相傳。

林忠團長接受本報採訪時表示，今年是福建與俄勒岡結好四十週年，兩省州通過促進教育合作、增進民間交往，不斷深化友好關係，充實合作內 涵，為推動中美關系健康、穩定、可持續發展作出積極貢獻。

「希望通過俄勒岡青少年八閩行這為期一週的友好訪問，可以讓兩國青少年在青春的心靈播下友誼的種子，續寫中美民間交流新篇章，共同促進中美之間人文交流，共創美好未來。」林忠說。

俄勒岡青少年八閩行訪華團走進福州大學與青年學子交流，體驗中國雙一流高校的學習生活

訪華團的成員們也紛紛表示，這是一次令人終身難忘的經歷，福建的綠水青山、多彩文化、特色美食給他們留下了深刻的印象。成員們都迫不及待地想與他們的親朋好友們分享在閩的見聞和感受，也期待將來能夠再來福建學習交流，搭建好中美友誼的橋梁。

訪華團成員身著漢服、體驗中國傳統文化風采

中國新聞網、新華網、福州日報、福州晚報、福州新聞110、福州國際傳播中心、武夷山融媒體中心、南平電視台等，多家媒體對俄勒岡青少年八閩行做了相關跟蹤報導，短短一週時間其瀏覽量已百萬。（圖片由俄勒岡青少年八閩行訪華團提供）