Fred Meyer4500位店員罷工結束 指控公司的勞工慣例不公平

(本報綜述)在歷經一周的罷工後，波特蘭地區28家Fred Meyer商店的4,500名員工於9月3日週二上午結束了抗議活動，但與公司之間的勞工合同尚未達成新的協議。

此次罷工始於8月28日，由UFCW Local 555工會組織，原因是工會指控Fred Meyer存在不公平的勞工慣例。工會發言人邁爾斯·艾沙亞表示，此次罷工是員工的勝利，並強調了工會成員為爭取更好工作待遇而團結一致的力量。

「這次罷工讓Fred Meyer明白了有多少員工決心推動改變，公司需要承擔責任。」艾沙亞說道。儘管罷工期間雙方的談判仍在進行，但罷工結束後，員工於週三恢復工作，尚未達成協議。

UFCW Local 555表示，工會仍在爭取一份能保障公平工資、健康福利以及加強退休福利的合同。工會稱Fred Meyer拒絕提供「當前談判所需的重要信息」，這導致工會在8月20日對公司提出正式指控，並於8月27日宣布罷工計劃。

此次罷工與Fred Meyer母公司Kroger在波特蘭聯邦法院辯護其與主要競爭對手、Safeway的母公司Albertsons的全國性合併案的進程同時發生，預計該訴訟將持續數週。Fred Meyer公司在聲明中表示，儘管公司尊重員工的決定，但商店仍保持營業，繼續為社區提供食品和藥房服務。

工會與Fred Meyer的下一輪談判將於9月11日和12日舉行。在此之前，工會呼籲社區不要在Fred Meyer購物，直到達成公平協議為止。