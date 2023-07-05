Fred Meyer 即將與市政府合作加強安保

（本報綜述）在未來數星期內，在Fred Meyer 超市購物的市民，將見到超市加強保安措施，最明顯的是有更多保安人員，以及顧客離場前有職員檢查收據等。

在店舖盜竊案越來越猖狂的情況下，Fred Meyer 超市在過去一年出現歷年來最嚴重的損失。該公司的總裁托德·卡梅爾表示，不少企業都因此而出現巨額的損失，他們紛紛選擇離開波特蘭市；但Fred Meyer 卻選擇一個積極的方法來應對情況。

上週四，Fred Meyer 宣佈將與波特蘭市政府合作，加強店內安保，攜手打擊店內盜竊。波特蘭市長泰德惠勒和波特蘭警察局長洛弗爾均出席在Hollywood分店舉行的新聞發佈會。

在新聞會上，卡梅爾宣稱：「政府與私人企業的協作」

增強該公司在波特蘭每家分店的安全，並表示該公司將投資在“創新安全技術”，將店內和停車場變得更安全。顧客將在店內看到更強的防損系統、人群協調、與收據檢查等流程，其嚴密程度相當於Costco。

波特蘭警察局長洛弗爾表示，他跟市長在去年已嘗試與本地公司合作，研究如何共同打擊零售犯罪。洛弗爾局長說：「幾周前，Fred Meyer 的防損人員到警察局總部開會，商討雙方如何合作，做到更安全。

惠勒市長在講話時說：「過去幾年看到的一些負面情況，確實令到我們感到極度失望和心碎。如今的關鍵是這些商企要作何決定：選擇離開另覓地方？還是要積極配合，一起改善我們的城市？

市長承認，小型企業不具Fred Meyer 這種大型零售商的資源，但他表示，如果大型商企能夠成功遏製店舖盜竊，所有商店都將受益。

有市民表示贊同商店效法Costco的做法，顧客在離店前，有員工會檢查收據和貨物。