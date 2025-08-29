Fred Meyer波特蘭總部裁員百人 全美近千人受影響

（本報綜述）全美連鎖超市巨頭克羅格（Kroger）近日宣布大規模裁員，約1,000名企業行政人員將被解僱，其中包括位於波特蘭的Fred Meyer總部約100人。

克羅格發言人表示，公司正在「簡化組織架構」，將資源轉向與顧客更直接相關的領域，例如降低商品價格、新店開發，以及在門市創造更多就業機會。他強調，這一決定「並不容易」，但認為是確保公司長期成功的必要之舉。

Fred Meyer隸屬於克羅格公司，其總部設於波特蘭東南區。此次裁員後，總部究竟還剩多少員工，暫未公布。

據報導，全美近千人受影響。被解僱的對象主要集中在企業行政部門。

近來克羅格狀況頻頻。今年6月，公司宣布未來18個月內將關閉約60家門市。光是在西北地區，波特蘭東北區的Gateway Fred Meyer已確定下月關閉，西雅圖地區自7月以來也有6家門市將陸續停業。

克羅格目前全美仍營運超過2,700家超市，包括俄勒冈與華盛頓州的59家QFC、以及太平洋西北與阿拉斯加地區的132家Fred Meyer。

這波裁員與關店潮發生在公司高層動盪之際。今年初，克羅格原CEO麥克馬倫因涉及「個人行為」遭內部調查後離職，前Staples執行長薩金特自3月起擔任臨時CEO。與此同時，克羅格收購競爭對手Albertsons（旗下擁有Safeway）的計劃失敗，也讓外界更加關注其未來走向。