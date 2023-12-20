風味煙草和尼古丁產品禁令將於1月1日起生效

(本報綜述)據消息，麥魯瑪(Multnomah)縣風味煙草和尼古丁產品禁令預計將於2024年1月1日生效，此前此法令曾一度遭到煙草行業反對和起訴。

上週，麥魯瑪縣巡迴法庭法官本傑明·蘇伊德拒絕了煙草行業對暫停執行該禁令的請求。法庭的這一決定，很可能使麥魯瑪成為該州第一個禁止風味煙草的縣。

之所以要禁止這些產品，是為了阻止年輕人吸食煙草或電子煙：年輕人通常以嘗試風味產品開始，然後逐漸對尼古丁上癮。這可能導致終身的煙癮問題以及心臟和肺部的健康問題。在推動這項法案時，公共衛生官員指出，不同風味的煙草，如巧克力、糖果、水果、蜂蜜等產品，很普遍，他們認為這些風味產品是為了吸引下一代的煙草使用者，使他們形成吸煙的習慣。

「我非常感縣議會在許多與煙草有關的政策方面的引領，從提高法定銷售年齡到21歲，實施煙草零售牌照，再到限制風味煙草產品銷售，」麥魯瑪縣煙草控制和預防計劃主管卡莉·麥克法蘭在一份聲明中表示，「這項法令是保護年輕人免受煙草和尼古丁危害的又一步。」

健康倡導者也對這一裁決表示讚揚。Campaign for Tobacco-Free Kids（一家國家非營利組織）西部地區主任布列塔尼·格蘭特指出，「煙草行業以糖果味的煙草產品瞄準年輕人」。

據俄勒岡州衛生局統計，每年近8,000名俄勒岡居民死於與煙草相關的疾病。