電動車購車補貼4月3日開放申請 最高7500元！

(本報綜述)俄勒岡州環境品質局(DEQ)近日宣布，俄勒岡清潔車輛返利計畫將於2024年4月3日至6月3日開放，為在此期間購買了電動車或油電混動騎車的居民 提供2500至7500美元的補貼。

為了符合資格，居民必須在上述兩個月的時間窗口內購買或租賃電動車，之後有六個月的時間申請補貼。該計劃提供兩種類型的返利，金額從2500美元到7500美元不等:

對於購買或租賃基本價格低於50,000美元的新電動車或插電式混合動力電動車，州政府將補貼2,500 美元的標準補貼。新型零排放摩托車也將符合資格。此補貼面向符合資格的購車人開放。

對於收入不超過聯邦貧窮線的400%的購買者，購買或租賃新電動車或插電式混合動力電動車，州政府將補貼最高7,500美元；購買或租賃標價或原始標價低於50,000美元的二手電動車或插電式混合動力電動車，最高補貼5,000美元。

州政府提醒， 一旦補貼所用的資金耗盡，符合條件的申請人將被列入2025 年的候補名單。低收入和中等收入家庭可以透過完成申請來預先獲得 5,000美元補貼的資格。有關俄勒岡清潔車輛返利計劃的具體信息，請參閱https://www.oregon.gov/deq/aq/programs/Pages/ZEV-Rebate.aspx 。

今年4月3日前已經購車或計劃在6月3日後購車的消費者，仍可申請聯邦所得稅抵免，最高可達7,500美元。有關申請聯邦所得稅抵免的詳細信息，請參閱https://www.irs.gov/credits-deductions/credits-for-new-clean-vehicles-purchased-in-2023-or-after 。