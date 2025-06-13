DMV警告:收到這類信息立即刪除！

（本報綜述）俄勒岡州機動車管理局（DMV）本週發布緊急通報，警告民眾注意一波假冒官方名義的詐騙簡訊與電子郵件，詐騙者自稱來自DMV，聲稱收件人有「未繳罰單」或「交通違規紀錄」，並引用虛構的行政代碼，要求民眾立即支付罰款，否則將面臨車輛註冊遭停權、駕照吊銷、額外罰款、甚至信用評分受損等嚴重後果。

根據DMV說明，這些詐騙訊息外觀看似正式，實際上是設計用來誘導民眾點擊連結、提供個資或轉帳付款的釣魚行為。DMV表示：「這些訊息絕對不是來自DMV，而是駭客設下的陷阱，目的是盜取你的個資或金錢。」

DMV呼籲收到這類訊息的民眾切勿點擊任何連結，應立即拉黑發件人並刪除訊息，避免個資外洩或遭遇財務損失。

為協助民眾防範此類詐騙，DMV提供以下幾項建議：

絕對不要點擊任何來自陌生來源、聲稱「有未繳罰單或通行費」的連結；

對於要求立即付款、語氣緊急或以法律後果威脅的簡訊或電郵，務必提高警覺；

不要提供個人資料、駕照號碼、銀行資訊或信用卡資訊給不明來歷的訊息；

若不確定訊息真假，請直接登入DMV官網或聯絡官方客服查證。

詐騙訊息手法日益精細、手段多樣，民眾在面對任何來自政府機構的付款通知時，應特別審慎，不可掉以輕心。