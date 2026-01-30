張丹丹會計師為您詳解今年報稅的重點關注

随着本周一 2026 年报税季正式拉开帷幕，本报社特别邀请深耕“税”坛近 20 年 的资深注册会计师 张丹丹女士，为广大读者系统梳理并权威解读 2026 年美国税季个人及家庭报税的关键信息与最新变化。内容涵盖最新报税时间表、税率调整、申报要求及税法变动等纳税人最为关心的重点，供读者提前了解、从容应对。

本次汇总 多达38 条税务要点，几乎覆盖个人与家庭财务生活的方方面面，干货满满！

张丹丹特别提醒，由于 【大而美法案（OBBBA）】 于 2025 年起实施，多项临时性扣除与税收抵免政策将在 2025 纳税年度内生效，可有效降低纳税负担、提升退税金额（相关政策预计于 2028 年到期）。基于此，业内普遍预计，今年有望成为美国历史上退税规模最大的报税季之一。

一、2026 年个人报税重要日期 (2025 税年)

报税开始时间

2026 年 1 月 26 日（ 26, 2026）

常规截止日期

首次报税截止日：2026 年 4 月 15 日

延期报税截止日：2026 年 10 月 15 日

退税时间说明

税表成功递交且无问题后，最快约 21 天可收到退税。

IRS 提醒

建议使用电子报税（E-file）并选择直接存款（Direct Deposit）。

IRS 正逐步减少纸质退税支票，鼓励尚未拥有银行账户的纳税人开立账户，以便接收退税。

长期居住海外人士

首次截止日：2026 年 6 月 15 日

延期截止日：2026 年 10 月 15 日

海外金融账户申报（FBAR）

首次截止日：2026 年 4 月 15 日

自动延期至：2026 年 10 月 15 日

二、标准扣除额（Standard Deduction）

三、个人联邦所得税累进税率

四、长期资本利得税率

五、净投资收益税（NIIT）

税率：3.8%

报税身份 MAGI 门槛

单身 / 户主 $200,000

夫妻合报 / 丧偶 $250,000

夫妻分报 $125,000

六、2025 纳税年度联邦报税申报门槛（Filing Requirement）

被他人申报为「被抚养人」（Dependent）的门槛（满足任一项即可能需要申报）：

未赚工资但有非工资收入（unearned income）超过约 $1,350（2025 纳税年度近似值），或

有劳动收入（wages）超过约 $14,600，或

总收入超过 “earned income + $450” 或 $1,350（取大者）。

自雇人士（需缴自雇税）：任何年龄，自雇净收入 ≥ $400。

即使低于标准扣除额也可能需要申报（常见情形包括但不限于）：

有预扣税并希望退税；

参与或受益于某些税收抵免（如 EITC 等）；

有健康保险市场补贴（ACA premium tax credit）结算需求；

有净投资收入税、罚款、附加税等；

有海外资产申报要求（如 FATCA、FBAR 等）；

被他人申报为被抚养人（Dependent），需根据 IRS 的 dependent threshold 判断。

七、低收入所得税抵免限制 EITC（Earned Income Tax Credit）

注：1）如果纳税人 2025 纳税年度的投资收入 > $11,950，或者已婚但选择分开申报，则不能在今年报税时申请 EITC。

2）申报 EITC 的“合格子女”年龄必须同时满足：年底未满19岁；未满24岁的全日制学生；任何年龄但永久、完全残疾。

八、社安税及老年人获得”高龄”额外扣除额

社安税：6.2%，最高交到收入的 $176,100（最高缴纳 $10,918.20），超过部分工资不需要缴纳社安税。

自雇人士：12.4%。

从2025纳税年度开始直至2028年，年满65岁及以上的个人，在满足特定条件下，可以在其标准扣除额或分项扣除额之上再申请额外6,000美元的扣除。

这项”高龄额外扣除”的逐步取消起始点为：单身者调整后总收入75,000美元（联合申报者150,000美元），一旦收入超过175,000美元（单身）或250,000美元（联合申报），该扣除将完全取消。

且选择”已婚单独申报”身份的人不能享受。

对于依靠社会保障金、养老金和个人退休账户提款生活的退休人员，这额外的6,000美元可以显著减少应税收入。尤其是当它与更高的标准扣除额以及现有的65岁以上人群额外标准扣除额结合使用时。

九、小孩的投资收入税（Kiddie Tax）

前 $1,350：免税

接下来的 $1,350：按孩子自己的税率征税

超过 $2,700 的部分：按父母的边际税率征税

十、海外金融账户 FBAR 申报门槛（表格114）

所有账户的合计最高值总额 > $10,000。

十一、海外金融资产国税局申报门槛（表格8938）

十二、海外薪资免税额

$130,000（需满足在美天数限制）

十三、赠与税与海外赠与申报

年度免税额度：> $19,000 要申报。

赠与和遗产终身免税额（联邦）：$1399万 / 人。

配偶为美国公民：一般可适用无限额婚姻扣除。

配偶非美国公民：> $190,000 / 年要申报。

来自海外个人：> $100,000 要申报但无税负。

来自海外公司/信托：> $18,000 要申报但无税负。

十四、房贷利息抵扣

债务额度上限为 $75 万；2017.12.16 之前拥有 $100 万房贷债务的人，仍可抵扣该笔贷款的全部利息。

十五、出租房屋亏损上限

对于一般纳税人，出租房屋产生的被动亏损并不能无限制抵扣。税法规定，每年最多可抵扣 $25,000 的出租房亏损（夫妻分开申报为 $12,500），且该优惠会随收入提高而逐步减少。

需要特别注意的是，符合 Real Estate Professional（房地产专业人士）资格的纳税人不受此限制，可全额抵扣相关亏损，因此身份认定与申报方式对税务结果影响极大。

十六、529 教育储蓄计划

529 教育储蓄计划继续成为家庭教育规划的重要工具。2026 纳税年度起，用于合格教育支出的免税提款年度额度翻倍至 $20,000。

十七、学生贷款利息扣除

符合条件的学生贷款利息，每年仍可 最高抵扣 $2,500，即使未进行逐项扣除，也可能享有该优惠。

此外，税法明确规定：雇主代偿学生贷款每年最多 $5,250 可享受免税待遇，且该政策为永久性条款。这对刚毕业或仍在还贷的上班族来说，是一项常被忽视却非常实用的福利。

十八、美国机会税收抵免（AOTC）

AOTC 主要适用于大学前四年的教育支出，每名学生最高可获得 $2,500 的税收抵免。

其中即使纳税人当年 无需缴税，也仍可返还最高 $1,000 的现金退税，属于少数“可退还型”教育税收优惠，对中低收入家庭帮助尤为明显。

十九、终身学习抵免（LLC）

终身学习抵免（LLC）适用于更广泛的教育场景，包括研究生课程、职业培训及技能提升课程。

符合条件的学费支出中，最高可申报 $10,000 的 20%，即 最多 $2,000 的税收抵免。但需注意，该抵免 不可退还，只能用于抵减应缴税额。

二十、托儿与被扶养人照顾抵免（Child and Dependent Care Credit）

因工作或求学而产生的托儿或照顾被扶养人支出，可申请税收抵免：

1 名孩子 ：最高可抵免 $3,000

：最高可抵免 2 名或以上：最高可抵免 $6,000

该抵免属于 不可退还抵免，但可有效降低应缴税额，对双职家庭或单亲家庭尤为重要。

二十一、儿童税收抵免（Child Tax Credit）

符合条件的家庭，每名 17 岁以下子女 可享受 最高 $2,200 的儿童税收抵免，其中 $1,700 为可退还部分，具体取决于劳动所得和其他要求

收入限制方面：

户主申报 ：收入不超过 $200,000

：收入不超过 夫妻联合申报：收入不超过 $400,000

超过该收入门槛后，抵免金额将逐步减少。

其他被扶养人抵免（Other DependentCredit）

对于 年满 17 岁的子女，或其他不符合儿童税收抵免条件的被扶养人（如父母、其他亲属），可申请 其他被扶养人抵免（ODC）。

每名被扶养人最高可抵免 $500，虽金额不高，但对多代同堂或需赡养老人的家庭仍具有实际帮助。

小费免税（No Tax on Tips）

合格小费收入最多可扣除 $25,000/年。随着 MAGI 超过门槛逐步减少：单身 $150,000；夫妻联合 $300,000。注意：仍需缴纳 Social Security 和 Medicare 等工资税，并可能需缴纳州所得税（如适用）。

加班费免税（No Tax on Overtime）

单身最多 $12,500/年；夫妻联合最多 $25,000/年；仅适用于 FLSA 加班工资。随着 MAGI 超过门槛逐步减少：单身 $150,000；夫妻联合 $300,000。

1099-K 表格申报提醒

自 2025 纳税年度起，支付卡公司（如信用卡、借记卡）对任何金额的交易均可能出具 1099-K 表格。

此外，各类第三方支付平台（如 Venmo、PayPal 等），若全年收款超过 $20,000 且交易次数超过 200 笔，也将向纳税人及税局出具 1099-K。

需要特别注意的是，收到 1099-K 并不等于全部金额都需纳税，但必须在报税中如实申报并区分个人转账与应税收入，否则极易触发税局问询。

数字资产（加密货币 / NFT）

税局继续加强对数字资产的监管。无论是买卖、兑换，还是作为收入接收加密货币、稳定币或 NFT，均属于应申报事项。

即使没有提现成现金，只要发生交易或取得资产价值，都可能产生应税事件。漏报或误报数字资产交易，已成为当前审计的重点领域之一。

QBI 扣除（199A）

合格商业收入（QBI）扣除政策已被永久化，且扣除比例 20%。

符合条件的独资经营者、合伙企业成员及 S-Corp 股东，可在满足收入及行业限制的前提下，直接从应税收入中扣除最多 20% 的合格商业利润，对自雇人士和中小企业主尤为有利。

通勤福利（Transportation Benefits）

雇主提供的通勤福利继续享受税前优惠：

公共交通费用及停车费用的月度税前抵扣上限提高至 $325。

合理利用该福利，可在不增加工资税负的情况下，降低员工的实际通勤成本。

标准里程扣除率

2025 纳税年度标准里程扣除率如下：

商业 / 自雇用途 ：70¢ / 英里

：70¢ / 英里 医疗用途 ：21¢ / 英里

：21¢ / 英里 慈善用途：14¢ / 英里

纳税人可在符合条件的情况下，选择标准里程法或实际费用法，但需保留清晰、完整的行驶记录。

新车贷款利息

个人用途购买新车可享受最高 $10,000/年的汽车贷款利息抵扣；MAGI 门槛：单身 $100,000；夫妻联合 $200,000（超过门槛后将进入逐步淘汰）, 新车需美国制造（Made in America）。

SALT（州税与地方税扣除）

州税与地方税（SALT）逐项扣除继续有效，且年度扣除上限从$10,000提高至 $40,000，但同时设有收入限制。

对于高房产税、高州税地区的纳税人而言，该调整有望显著提升逐项扣除的价值

税务提示：如果您近年来一直默认使用标准扣除额，今年值得计算一下或咨询税务专业人士。汇总您2025年的州税和地方税、抵押贷款利息以及慈善捐款等。SALT扣除上限的提高可能让逐项扣除在这个报税季更划算

注意：此项扩大是临时性的。2029年后，SALT扣除上限计划恢复至10,000美元。

HSA （健康储蓄账户）

个人 $4,300；家庭 $8,550；55岁及以上额外 $1,000。

Medical Deduction

医疗费用超过 AGI 的 7.5% 部分可逐项扣除。

34. 退休储蓄计划

Social Security Credit：$1,810/工作季点（$7,240/年）；通常需集满40个积分才有资格领取退休福利

401(k)、403(b)：$23,500（50岁以上 $31,000）

IRA：$7,000（50岁以上 $8,000）

Simple IRA：$16,500（50岁以上 $20,000）

SEP IRA：可投入 $70,000，或最高可达收入的 25%

457 计划：$23,500

川普账户“Trump Accounts”: 一种新的儿童退休储蓄工具。该试点项目将为1.1-2028.12.31间出生的美国公民儿童提供$1,000的初始缴款。类似于个人退休账户， 可提供18岁以下的儿童使用， 允许个人，家人，朋友和雇主每年缴纳税后款项，总额最高可达$5,000， 直到账户持有人年满18岁。联邦政府提供的 $1,000 初始资金预计在 2026 年 7 月 4 日之后开始存入符合条件的账户。（trumpaccounts.gov）

35. RMD（最低提取额）

年满 73 岁或以上 的纳税人，如持有传统 IRA、401(k) 等递延税退休账户，必须在规定时间内提取 最低额（RMD）。若未在年底前完成提取，未分配部分将面临高达 25% 的罚款（在及时纠正的情况下，罚款可能降至 10%）。

首次需要提取 RMD 的纳税人，可选择 延至次年 4 月 1 日前完成，但需注意，这可能会导致 同一年内被计入两次应税收入，从而推高税率，因此应提前规划。

36. 慈善扣除（Schedule A）

符合条件的慈善捐赠可作为逐项扣除（Schedule A）抵减应税收入，但不同捐赠形式适用不同上限：

持有超过一年的非现金资产 （如股票、房产）：最高可抵扣 调整后总收入（AGI）的 30%

（如股票、房产）：最高可抵扣 现金捐赠 ：最高可抵扣 AGI 的 60%

：最高可抵扣 若同时捐赠现金与非现金资产，综合扣除上限通常为 AGI 的 50%

此外，即使没有用到逐项扣除，仍可能享有一定优惠：

单身纳税人 ：最高可扣除 $1,000

：最高可扣除 已婚联合申报：最高可扣除 $2,000

若当年捐赠金额超过可扣除上限，多余部分可向后结转，最长可在未来 5 年内继续抵扣应税收入。

37. 个人意外损失扣除

个人财产因意外事件造成的损失，并非都可抵税。只有发生在 联邦政府正式宣布的灾害，以及 部分州政府宣布的合格灾害 情况下，相关损失才可能符合扣除条件。

常见可考虑的情形包括飓风、洪水、野火、地震等，但需满足严格的申报要求，且通常需要扣除保险理赔后的净损失金额。

38. 赌博损失扣除

赌博赢钱在税法中属于 应税收入，通常会收到W2G表。同时，赌博损失虽可用于抵扣，但2026纳税年度开始，最多只能抵扣赌博损失的 90%，且抵扣金额不得超过当年的赌博收入。

此外，纳税人需保留完整、清晰的记录（如赌场对账单、收据等），否则在审计中可能无法获得认可。

2026 报税季已经开启，退税机会就在眼前，面对税法频繁调整、条款愈发复杂的报税环境，提前规划、专业申报显得尤为重要。 报税不仅是填表，更考验会计师的判断力， 经验和风险掌控能力。每一个身份、收入结构、家庭状况不同，适用的税务策略也完全不同。张丹丹注册会计师团队多年来深度服务华人家庭，收费合理，熟悉各类复杂情况，用心、细致、讲清楚、算明白。不错过任何一项合法扣除与抵免。2026 报税季，欢迎预约张丹丹团队，让报税这件事更安心，也更有回报。