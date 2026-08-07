悲劇人生：消防員縱火？被控縱火罪 已在監獄中自殺!

（本報綜述）一名曾經參與救火的志願消防員，後來卻因涉嫌縱火被捕，最終又在監獄中結束了自己的生命。華盛頓州克拉克縣日前證實，41歲的溫哥華男子柯倫·埃利斯·法恩（Curran Ellis Fine）於7月29日在醫院死亡，法醫認定其死因為自殺。法恩生前是志願消防員，但今年4月，他卻因涉嫌縱火燒毀朋友的住宅，被控一級縱火、騷擾及4項二級虐待動物罪。隨著他的死亡，相關刑事案件已於7月30日正式撤銷。



借住朋友家，卻因矛盾被要求搬走

根據法庭文件，法恩當時住在一名朋友位於溫哥華市中心的住宅內，對方允許他免費居住。

不過，兩人後來因法恩涉嫌在屋內使用冰毒發生衝突。房主要求他搬走後，雙方關係不斷惡化。檢方稱，今年4月29日，這棟住宅突然起火，法恩被指控涉嫌故意縱火。

火災發生時，屋內還有4隻狗。所幸消防人員及時趕到，將它們全部救出。法庭文件並未說明房屋損毀的具體程度。

法恩隨後被警方逮捕，並被控一級縱火、騷擾及多項虐待動物罪。由於案件涉及其精神狀態，法院下令他不得保釋，並等待接受心理健康和受審能力評估。

獄中失去意識，6天後死亡

7月23日，克拉克郡監獄工作人員發現法恩在牢房內失去意識。現場人員立即展開急救，送他到當地醫院。

經過6天搶救，法恩於7月29日死亡。法醫辦公室隨後確認，他死於自殺。

法庭紀錄顯示，法恩入獄時，官方並未發現他有明確的精神疾病史或自殺傾向。不過，相關文件同時提到，他長期受冰毒成癮困擾，也曾經歷無家可歸。

在法恩死亡後，法官羅伯特·劉易斯（Robert Lewis）正式撤銷了對他的全部刑事指控。

「母親發聲」 痛斥監獄

網名Sue Fine、自稱為死者母親的網友，在網路上留言：身為 Curran Fine 的母親，我對這些冷酷無情的言論感到憤慨！我兒子患有精神疾病，但他一直在努力控制病情。他縱火時處於精神錯亂狀態——他也為此承擔了相應的法律責任。在被單獨監禁期間，他上吊自殺；在此之前，他曾告訴父親，他覺得自己無法活著走出那裡。自 2007 年以來，該設施已發生 17 起自殺事件。沒人關心監獄是否要為關押的囚犯負責。你們可以自己去查證。囚犯受到的待遇簡直連「零」都不如。他本應被關在精神科治療病房。

監獄啟動死亡審查

克拉克縣監獄服務部門目前已啟動“非預期死亡審查”，調查法恩在羈押期間的管理、醫療及精神健康評估是否存在問題。法醫辦公室也將進一步確認案件的最終細節。

從志願消防員，到涉嫌縱火被捕，再到在監獄中自殺，法恩的人生在短短數年間急轉直下。這起案件也再次引發關注：對於涉及藥物成癮、無家可歸和精神健康問題的在押人員，監獄是否能夠及時識別風險，並提供足夠的干預與保護。