Crystal Springs杜鵑園入圍美國最佳植物園提名

(本報綜述)近日，位於波特蘭東南部的Crystal Springs杜鵑花園已被《新聞周刊》提名參選2024年的「最佳植物園」獎項。一直以來，該杜鵑花園都因其令人驚嘆的景觀和獨特的鳥類觀察體驗而受到讚譽。

Crystal Springs杜鵑花園佔地9.5英畝，最佳觀賞杜鵑花和杜鵑花盛開的時間是4月至6月。《新聞周刊》在其提名中指出，遊客可以在這段時間欣賞到杜鵑花和杜鵑花的豐滿綻放。此外，水晶泉杜鵑花園也是觀鳥者的天堂，棲息有90多種鳥類，如大藍鷺、白頭鷹、唐森氏柳鶯等。

其他同時獲得提名植物園還包括位於紐約市的紐約植物園和華盛頓特區的美國植物園。這些植物園都因其獨特的植物收藏和迷人的景觀而聞名。

《新聞周刊》還提名了位於波特蘭的俄勒岡科技馆(OMSI)為美國最佳科學博物館之一。《新聞周刊》在其網站上寫到，OMSI擁有豐富的STEM（科學、技術、工程和數學）展品，適合各個年齡段的遊客參與。此外，OMSI還提供額外的設施，如肯德爾天文館和帝國劇院，觀眾可以觀賞紀錄片和好萊塢的經典電影。遊客還可以參觀USS Blueback潛水艇，這是一次直接了解人類在水下生活和工作的機會。

投票截止時間為2月29日上午9時。得票最多的前10個植物園名單將於3月7日宣布。如果您想支持Crystal Springs杜鵑花園和俄勒岡科技馆，請訪問《新聞周刊》網站https://www.newsweek.com/readerschoice進行投票。