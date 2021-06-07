Costco肉價加20%! 10年不加價的烤雞也要加 試食正式回歸　美食區也將重開

（本報綜述）美國通貨膨脹進一步加劇，商務部最新數據顯示，4月份，美國一項關鍵通脹指標的增幅為3.1%，高於預期。以價低物美著稱的連大型倉儲式連鎖超市Costco也深受其害，由於成本上漲，導致一系列產品都在加速漲價。

Costco的首席財務官理查德．加蘭蒂透露，就連十年不漲價的$4.99烤雞和$2.99的40瓶一箱的純淨水也不得不加價。Costco表示，由於貨物的成本都在大幅增加，包括集裝箱、鋁箔等，這已導致了一系列物品的價格大漲。過去一個月，肉類價格更是上漲了20%。

同時，Costco亦宣佈，停了14個月的免費樣品試吃將於6月恢復，美食區也將重開。

大約有170家門店將在6月的第一周恢復食品樣品免費試吃，剩餘的大部分門店也將在6月底恢復。由於新冠疫情，Costco的食品分發方式發生了一些變化。加蘭蒂表示，他們已經實施了“加強版的防疫措施”，包括用透明玻璃罩住試吃樣品，小批量生產，現做現發。

至於重開後的Costco美食區也有不同，包括座位變化。目前很多店面的美食區都安排在戶外，從6月開始，室內座位將在560家門店內重新出現。加蘭蒂說：“新的餐桌將由原先的6個或8個座位改為4個座位，能容納的人數只有以前的一半。”至於菜單中，添加了新款改進過的西班牙式油條，將於7月4日上市。今年夏天，新款霜淇淋也將取代原先的冷凍優酪乳。

上月，Costco宣佈放寬對購物者戴口罩的要求，完全接種疫苗的顧客在沒有州或地方政府口罩要求的店內無需佩戴口罩購物。