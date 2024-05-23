Clark學院女生無端遭割喉 嫌犯隱匿9天后被捕

(本報綜述)上週，在華盛頓州小溫哥華市的克拉科學院(Clark College），一女生在校園內遭無端割喉，嫌犯逃匿數日，引發校園恐慌。近日，警方終於將該男子捉拿歸案。

溫哥華警察局表示。31歲的薩爾瓦多·阿吉拉爾(Salvador Aguilar)於5月21日星期四早上被捕，被控一級襲擊和機動車竊盜。

警方表示，阿吉拉爾在5月14日星期二在Clark College校園內刺傷了一位女生，隨後跑步逃逸。

警方沒有立即找到嫌犯，一度引發校園恐慌。克拉克學院學生Bailey Miccichi表示：「我再也不敢在晚上散步了，甚至現在白天我也不敢，因為我擔心會有像這傢伙一樣的人，四處奔跑，見人就刺。」

警方發布了安全攝像頭拍攝到的一名30至40歲男子逃跑的影像。該男子留有長胡須，警方描述他為東亞人或中東人，體型中等。

事後，受害女生回憶道，當時她正坐在建築物外，一名陌生男子走向她並大聲呼喊求助。她告訴警方，她以為那人打了她，但看到有血液流出，才意識到自己被刺傷了。女子被送往當地醫院接受治療，傷勢不危及生命。

根據網上監獄記錄，阿吉拉爾因襲擊和機動車竊盜被扣押，保釋金額為50萬美元。該男子還面臨著先前事件的指控，包括擾亂秩序、入室竊盜和惡意破壞。