Clackamas縣破獲非法大麻種植案 華裔男子被捕

（本報綜述）俄勒岡州執法部門近日在克拉克瑪斯縣展開聯合行動，破獲一起大規模非法大麻種植案件，逮捕一名居住於哈比谷的60歲華裔男子Joe Zhou，並查獲超過3500株大麻、約10萬美元現金及多把槍枝。

根據警方通報，這項調查由克拉克瑪斯縣(Clackamas)跨部門緝毒專案小組主導，並聯合多個執法單位展開。3月13日，警方持搜索令對兩處住宅進行突襲，一處位於Happy Valley東南Lenore街11100號路段，另一處則位於俄勒岡城南Holly巷17100號路段。

執法人員在現場發現多棟附屬建築內種植大量仍在生長中的大麻植物，總數超過3500株，同時查獲與大麻加工相關設備。此外，警方還扣押了超過10萬美元現金、三把槍械，以及兩輛涉嫌用於運輸大麻的車輛。

當局指出，這兩處地點均未登記任何合法或獲許可的大麻或工業大麻種植活動，屬於非法經營。根據法庭文件，Joe Zhou目前面臨多項指控，包括非法製造、非法種植及非法持有大麻等罪名。

警方進一步警告，類似非法大麻種植行動在俄勒岡各地時有發生，部分案件與有組織犯罪團體有關，可能對社區安全帶來潛在威脅。這些非法設施往往存在多種安全隱患，例如未經許可的電力系統、使用違禁農藥、非法取水影響地下水與河流，甚至可能對電網造成負擔。

克拉克瑪斯縣警長辦公室呼籲，若民眾掌握相關線索，可透過電話503-723-4949匿名舉報，協助警方打擊非法毒品活動。