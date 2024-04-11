Clackamas購物中心兩撥人因口角發生火並 

(本報綜述)4月7日，下午6時左右，克拉卡馬斯縣(Clackamas)鎮中心購物中心附近的Cheesecake Factory餐廳停車場發生了一起槍擊火併，起因或為雙方發生口角。

據縣警長辦公室報告，週日下午6點左右，兩組人員在該購物中心的Cheesecake Factory餐館外發生了爭執，隨後槍聲響起。多人撥打了911報警電話，報告了停車場內的爭執和槍聲。警員抵達現場後，並未找到涉事人員或受傷者，但他們在停車場發現了大量彈殼，並發現了Cheesecake Factory的一扇窗戶受損。據警方稱，餐廳內沒有任何人員受傷。

一位目擊者表示，當時他們正在餐廳內用餐，突然聽到數聲槍響。據該目擊者稱，其中一顆子彈擊中了餐廳，儘管許多顧客並未意識到有槍聲發出。

目擊者Coisha Graham提到，自己當時與家人和四歲的女兒一起在餐廳用餐。當她看到一顆子彈擊中了餐廳時，她立即帶著女兒躲到了桌子底下。

據警方表示，事件發生後，一名中槍者前往了當地醫院。目前尚不清楚此人是否參與了射擊。克拉卡馬斯郡警長辦公室的調查人員表示，他們正在審查安全攝影機的錄影，以確定槍手的身份。

警方表示：「購物中心裝有大量安全攝像頭，我們需要仔細查看並審查這些錄像。」

如果有任何與此事件相關的線索或信息，請撥打縣警長辦公室的舉報電話503-723-4949，或透過網站clackamas.us/sheriff/tip上的線上郵件表格提供資訊。請提供案件編號24-006767。