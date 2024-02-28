華人餐館東主抗賊喪命  家人為身後事眾籌 波特蘭新聞協助受害家庭代收善款

（本報訊）一名華裔餐館東主，在周一的餐館被劫案中，因反抗賊人期間被摔倒在地上，頭部受重傷而不幸身亡。事主是廣為波特蘭華人社區熟悉的伍淑儀女士。由於事發突然，女兒在眾籌網站GoFundMe，為母親的殯葬事宜籌錢，因而引起華人社區的關注。

2023年5月伍淑儀於聖路易斯

有鑑於有不少伍淑儀女士的朋友和有心人士未必懂得網上捐款，也有善長來電本報要求代收善款，波特蘭新聞與伍女士的家人接觸後，決定協助他們接收善款。

紅茶園餐廳外逝者的親友和社區送來了鮮花

欲捐款給這個家庭，可親臨本報辦公室（魚樂軒旁），用現金或支票的形式捐款，本報會將在報紙和網站上公佈每位善長的名字和捐款數字，確保所收到的善款準確和齊全。然後再將善款全數交到伍淑儀女士家人手上。支票的抬頭，請寫Kenny Wu，如郵寄，可寄到本報辦公室，地址：8733 SE Division St., #108, Portland OR 97266,並註明「捐款」。

GoFundMe捐款頁面

善長們也可透過其家人在GoFundMe網站設立的捐款鏈接，https://www.gofundme.com/f/shu-yi-wus-memorial-and-funeral 進行捐款。

伍淑儀女士與丈夫朱亮源，兩夫婦拍檔在本州東北部的小鎮Milton-Freewater 經營中餐館－紅茶園(Red Tea Garden)。慘劇發生在周日（18日）晚上約7時，當時伍女士正忙著招呼客人，一名女子衝到水吧後的收銀機搶錢。伍見狀，立刻上前阻止，但卻被劫匪猛地推倒在地上，由於頭部著地，傷勢嚴重。劫匪倉惶逃走，而伍女士被緊急送往醫院並立即接受了長達四個小時的手術，最終未能搶救過來，於2月19日早晨離世，撇下了她的丈夫 、三個孩子、年邁的父母，以及無數好友和忠實的顧客。

她的長女Sally在接受本報訪問時表 示：「多年來，媽媽一直勤儉持家，為了孩子們而辛劳工作。直到最近，家中經濟和生活才稍有改善，早前更在格利森市買了新房子，打算再過幾年就退休，返回波特蘭安享晚年。」伍淑儀的兒子Kenny表示：母親希望有一天能夠回到波特蘭，在那裡開一家小型的麵館。但她一生勞碌，最後也未能完成自己的夢想。

據 Sally表示，由於母親是打理餐館所有事宜的主要人物，父親目前也太傷心，無法工作，所以餐館（紅茶園）被逼暫停營業。她說：「由於餐館在財務方面仍未能穩定下來，加上仍有租約，所以餐館仍要繼續做下去，現有待安排妥人手後再重啓營業。」

現年56歲的伍淑儀出生於廣東台山，在波特蘭的鄉親們都稱她為「亞儀」。伍淑儀在 1990年代移民美國。在波特蘭東南區一中餐館當服務生時，認識了同是來自台山的廚師朱亮源。婚後兩人育有三個孩子。

伍淑儀夫婦參加兒子的畢業典禮

2007年，因為一次輕微的交通違規，當時還沒有獲得公民身分的朱亮源竟被驅逐出境，直到11年後，才重新返回美國。而在這11年期間，伍淑儀一個人承擔起了全部的家庭負擔，靠著當裁縫師維持一家的生計。

就如很多中國移民一樣，他們的美國夢都是要創業開餐館。2018年，伍淑儀和丈夫，離開三名子女和父母親，從波特蘭搬到Milton-Freewater，接手經營當地的一家老字號的中餐廳，並改名為紅茶園。對夫妻倆而言，這不僅是實現「美國夢」的機會，也是為了讓下一代有更好的生活而努力的一步。

伍淑儀女士的遺體已於本星期運回波特蘭市，並定於3月2日上午9时在Omega殯儀館(223 SE 122nd Ave)舉行葬禮。

警方公佈的嫌犯訊息

根據Milton-Freewater警察局長喬·舒爾茨，他們已鎖定劫賊為39歲的埃默拉德·朱莉婭·佩納（Emerald Julia Peña），並已發出通緝令，準備以一級搶劫罪和二級過失殺人罪起訴疑犯。