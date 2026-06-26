中國專家跨洋「體檢」蘭蘇園 主體結構無恙 細微受損將精準修復

（本報記者俄廣才攝影報道）建於1999年、身為美西北地區規模最大的蘇州園林—波特蘭「蘭蘇園」，歷經26年風雨洗禮，已成為本地著名的文化地標與旅遊勝地。

為確保這份珍貴的文化遺產得以完美傳承，蘭蘇園日前主動發起建成以來的首次「園林建築勘查計劃」。園方特別邀請當年參與建園的兩位蘇州古建專家—蘇州園林發展股份有限公司分公司經理許小平，高級顧問、傳統建築技藝大師馮留榮專程奔赴波特蘭，為26歲的蘭蘇園進行全面的「健康檢查」。

蘭蘇園體驗部資深總監孫韻芝（Venus Sun）、設施安全與保障部主管丹·巴巴托（Dan Barbato），以及保護與設施協調員肖恩·皮爾森（Sean Person）等園方管理團隊，全程參與了本次勘查。

整體保養優於預期，細部小恙防患未然

自6月11日進園工作以來，兩位專家針對園內的建築樑架、支柱、窗欄、對聯匾額、油漆裝修，以及地面鵝卵石鋪裝、石磚條座、欄桿與園內植物進行了細緻的檢測。

專家指出，蘭蘇園的整體保養情況非常正面，表現「比預期要好很多」。即便歷經二十多年的歲月留痕，園林並未出現主體結構傾斜或木質材料嚴重腐爛等重大問題，充分證實了園方多年來的悉心維護。不過，本著「預防勝於治療」的理念，一些細部的小損傷仍需列入議程及早解決。

本次勘查中所發現需要補充和更新的古建部件，將由蘇州園林公司嚴格按照原始圖紙在中國國內進行精準刻製。國內加工週期約需10至15天，隨後將通過海運，預計約兩個月後送抵波特蘭。

延續姊妹城市情誼，傳統工藝世代傳承

值得一提的是，本次應邀前來的許小平、馮留榮兩位資深專家，均來自當年參與蘭蘇園籌建的原班建設團隊。他們目前所在的蘇州園林發展股份有限公司，長期負責中國拙政園、網師園、留園等多座世界文化遺產級古典園林的維護與修繕，並曾參與加州「流芳園」、紐約「寄興園」等多項海外蘇式園林的籌建。

蘭蘇園建園時的一磚一瓦、一石一木皆依循蘇州傳統工法打造。園方強調，為確保修復的真實性與文化完整性，未來所有修繕材料及傳統工藝技術仍將優先自蘇州取得，並嚴格遵循原有工法進行維護。

蘇州方面也表示，未來將持續為蘭蘇園提供維修支持與技能培訓，並計劃派遣國內年輕技術人才赴美，協助園方員工進行整體保養。透過這項長期合作計劃，不僅能讓這座北美最具代表性的中國古典園林完整傳承，更能延續波特蘭與蘇州姊妹城市關係所孕育出的珍貴成果，守護這份跨越太平洋的文化遺產。