中國國家一級文物流失海外四十載

愛國華僑熱心捐贈 “豐邢叔簋”回歸祖國

（本報記者俄廣才攝影報導）在結束了四十載的海外漂泊之後，中國國家一級文物“豐邢叔簋”終於在龍年新春佳節前夕重回祖國懷抱。

豐邢叔簋高18厘米、直徑21厘米、腹深12厘米，重約6千克，內底鑄有銘文，為公元前877至771年西周晚期青銅器。1978年在陜西省寶雞市扶風縣法門鎮的一處青銅器窖藏出土，1984年11月在陝西博物館被盜後流失海外。

2023年1月，中國國家文物局通過駐英國使館獲悉豐邢叔簋現身美國紐約，便於第一時間啟動遺失文物追索程序，聯合公安部指導地方文物和公安部門迅速開展相關證據搜集整理，同時與文物持有人居住在波特蘭市的Yien Koo King女士及其兒子Raymongd King先生進行充分溝通。

Raymongd King與母親Yien Koo King在了解到這件文物的歷史背景後，毅然決定要“做正確的事”，將文物無條件返還給中國。

豐邢叔簋為Yien Koo King女士的父親、著名收藏家王季千先生早年在台灣購得，隨作為禮物贈送給了酷愛收藏青銅器皿的女兒Yien Koo King。

為褒揚Yien Koo King及Raymongd King的義舉，彰顯中美兩國文化遺產保護合作和兩國人民友好交往成果，2024年1月22日下午，國家文物局與中國駐舊金山總領館在波特蘭市的藝術博物館，共同舉辦了豐邢叔簋捐贈儀式，各界嘉賓、中美媒體近百餘人應邀出席。

文物捐贈人Yien Koo King女士、Raymongd King先生，中國駐舊金山總領館總領事張建敏，紐約蘇富比拍賣行副總裁、高級研究員尹航，波特蘭藝術博物館館長布萊恩 弗里索（Brian Feriso），文物遺失登記組織總監兼總法律顧問詹姆斯 拉特克利夫（James Ratcliffe）等出席捐贈儀式並講話，中國文化和旅遊部副部長、國家文物局局長李群遠程視頻致詞。

在豐邢叔簋捐贈儀式上，國家文物管理局局長李群線上視頻致詞

李群在致辭時對Yien Koo King及Raymongd King，以及為促成文物回歸的相關各方表示感謝。李群說：“豐邢叔簋的回歸是落實中美兩國元首舊金山共識的重要成果，是中美人民友好交往的生動例證，為促成更多文物返還原屬國做出了積極示範。”

捐贈人Yien Koo King女士與其兒子Raymongd King在講話時，介紹了豐邢叔簋的相關情況，表示了希望讓流失文物盡快回歸的強烈願望，同時感謝各方的信任和支持，表達了對中華文化的熱愛和助力保護文化遺產的決心。

Yien Koo King女士（右）在捐贈儀式上講話。左為Raymongd King

Yien Koo King說：“豐邢叔簋原本就屬於中國，屬於中國人民，應該無條件還給祖國。”

“我們認為豐邢叔簋是一件重要的文化遺產，我們就是要把它還回去。它理應回到它原來的博物館去，那才是它的歸屬。”Raymongd King說。

捐贈儀式上，駐舊金山領事館總領事張建敏代表國家文物局向Raymongd King先生及Yien Koo King女士頒發了捐贈證書，表彰其對流失海外歷史文物回歸祖國所做出的貢獻。

張建敏總領事向Yien Koo King女士（中）Raymongd King（左）頒發捐贈證書

張建敏總領事在講話時指出，流失海外的中國文物承載著中國人民的歷史情懷和文化記憶，是中國文化遺產不可分割的一部分。表示，捐贈豐邢叔簋是Yien Koo King女士家族的慷慨之舉、正義之舉。在中美建交四十五週年之際，豐邢叔簋的回歸是兩國文化交流的重要成果，有助於加強中美友誼，並為全球文化遺產的保護與合作樹立了典範。

張建敏總領事在捐贈儀式上致詞

文物遺失登記組織總監詹姆斯 拉特克利夫回顧了促成豐邢叔簋回歸的過程，對Raymongd King及其母親的無私行為表示感謝，希望豐邢叔簋的回歸能促進其他遺失文物的返還，在世界各國間構建有效合作的橋梁。

紐約蘇富比拍賣行副總裁、高級研究員尹航在講話時，簡要介紹了與Raymongd King和文物遺失登記組織等合作，促成豐邢叔簋返還中國的過程。

紐約蘇富比拍賣行副總裁尹航在捐贈儀式上講話

尹航先生在接受本報採訪時介紹說，紐約蘇富比拍賣行首先接觸到了這件文物，並及時與文物遺失登記組織等部門在各個環節上密切合作，最終使得豐邢叔簋得以回歸祖國。包括豐邢叔簋在內，陝西省博物館在1984年11月共丟失12件歷史文物，豐邢叔簋是其中之一，也是其中唯一一件被追回的國家一級文物，這對推進海外文物的回歸原屬國具有特殊的歷史意義。

據了解，捐贈儀式結束，國家一級文物豐邢叔簋在專人護送下，已於1月28日搭乘中國國際航空公司班機安全運抵北京，在結束了長達四十年的海外漂泊歷程後，重新回到祖國懷抱。

與會嘉賓們近距離觀賞國家一級文物豐邢叔簋