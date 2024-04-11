華人聯合參政會呼籲華人社區 眾志成城 共同發聲 積極參政 组织者接受本報專訪 分享參政會的使命與願景

(本報訊)4月6日週六，華人聯合參政會（Chinese Americans United Political Action Committee，簡稱CAU PAC）的組織者之一王凱文(Kevin Wang)接受了《波特蘭新聞》的採訪，分享了有關該組織成立 初衷、目標使命、未來發展計畫的重要訊息。

在訪談中，王凱文解釋了成立華人聯合參政會的初衷，表示在過去的短短幾年，大家親眼目睹了波特蘭及俄勒岡的衰落，開始覺得需要做點什麼，組織成立華人參政會是邁出的 第一步。 他相信，如果大家共同發聲，積極參政，並與各級地方政府用心合作，可以為波特蘭乃至整個俄勒岡帶來真實而持久的改善。

對於如何提高華人參政的意願和投票參與度，王凱文表示，華人聯合參政會將透過幫助華人分析候選人、教育選民、提供發聲導向以及推動華人社區的參政意願來支持華人參政。

王凱文也介紹了華人聯合參政會支持地方檢察官候選人Nathan Vasquez的原因：Nathan Vasquez目前擔任麥鲁碼縣地方高級副檢察官，擁有24年的資深檢察官經驗。 他長期致力於將罪犯繩之以法，為謀殺受害者及其家人伸張正義，幫助兒童擺脫虐待者的控制，並積極起訴極端組織的違法行為，他創建戰略起訴部門，重建「我的社區檢察官」計畫（MAAPS），並致力於確保為每個社區指派專職檢察官。

關於團結不同政見的問題，王凱文表示：「對於不同的政見，妥協是唯一的辦法。我們不是強求一致，而是組織和引導大家針對本地候選人、本地議案展開有意義的討論，以促進問題的解決。」

對於華人聯合參政會未來的發展目標，王凱文透露：「目前的目標是在5月初選中積極參與，號召華人社區積極投票，鍛鍊我們的參政團隊；長遠來看，我們希望能夠推出華人自己的候選 人，參與市、縣、州各級的政治選舉。」

最後，王凱文呼籲民眾支持華人聯合參政會。他表示，作為非營利組織，華人聯合參政會需要公眾的捐款來支持候選人、維持組織的運作和開支，包括網站維護、宣傳資料印製等等等。 根據俄勒岡州法律ORS 316.102，個人納稅者年收入75,000美元以下，政治捐款可獲得州政府最高$50抵稅。對於家庭納稅人，這兩個數字分別是$150,000和$100。 希望大家能慷慨解囊，支持屬於我們華人自己的參政組織，為華人發聲。