波特蘭美食探店：潮汕大滷 軟爛入味 口齒留香 太香了！

最近去 Tigard 覓食，意外發現了一間主打潮汕家鄉滷水的外賣小店——潮汕大滷（Chaoshan Braise）。如果你和我一樣喜歡滷水、牛腩、滷肉飯這類充滿家鄉味的料理，這間店真的值得收藏。

店面不大，以外賣便當為主（沒有堂食），很適合附近上班族或不想下廚的朋友。雖然開業只有幾個月，但已經累積了不少熟客。我這次試了他們的滷肉飯、牛腩麵和提前預訂的滷水拼盤，每一道都吃得出是真材實料。滷水不會過鹹，也不是只有醬油味，而是帶著層次豐富的香氣，肉質軟嫩入味，配上白飯，簡單卻令人滿足。

另外，手撕雞和醉雞也是不少客人推薦的菜式。雞肉嫩滑，調味不會過重，保留了食材本身的鮮味，很有家裡煮飯的感覺。

店主Elaine 十分親切，還讓我走進廚房拍影片。跟店主聊天後才知道，她是潮汕人，店裡所有滷水都是每天親自製作，不加味精，她希望把最傳統的潮汕風味帶到波特蘭。或許正因為這份堅持，吃得出和一般餐廳大量製作的滷味有點不一樣，多了一份細膩和家的味道。

除了固定餐牌，他們還會在微訊群組不定期推出一些限定滷味，像是滷豬腳、滷牛肚、滷鴨頸等，每次都可能有不同驚喜。如果有公司聚餐、學校活動或家庭聚會，也可以預訂便當，非常方便。

如果你最近想找一間有溫度、有家鄉味，又不是千篇一律中餐館的地方，不妨把潮汕大滷加入你的美食清單。

IG: chaoshan_braise

潮汕大滷 Chaoshan Braise

地址：8530 SW Pfaffle Street, Tigard, OR 97223

电话：971-335-4694

Open 11am to 8pm