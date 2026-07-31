俄勒岡中華會館 邀您參加8月2日橡樹公園夏日郊遊會

（本報訊）你知道嗎？波特蘭竟然有一家成立了120多年的華人互助組織！ 8月2日週日下午，他們還將舉辦全俄勒岡州最大的華人夏日郊遊會，邀請您參加！

一百多年前，早期华人漂洋过海来到俄勒冈，在排华、就业歧视和语言障碍中艰难生活。当他们遇到法律纠纷、找不到工作，或需要安顿新移民时，能够伸出援手的，往往不是政府机构，而是华人自己建立的互助组织。

成立于1900年前后的俄勒冈中华会馆（Oregon Chinese Consolidated Benevolent Association，简称CCBA），正是在这样的背景下诞生。据俄勒冈历史学会资料，当年的中华会馆会与政府交涉，为华人争取合法权益，同时帮助新移民适应生活，成为早期俄勒冈华人社区的重要依靠。

每年夏天，華人家庭在Oaks Park相聚

多年來，俄勒冈中华会馆每到夏天都會舉辦大型郊遊聚會，為俄勒岡華人家庭提供一個見面、交友和聯繫社區的機會。

這場活動不只是一次普通野餐。對許多新移民、長者和帶孩子的家庭來說，它也是認識其他華人、接觸本地社團，並讓下一代感受中華文化和社區歸屬感的重要場合。

今年的中華會館的夏日郊遊會將於8月2日星期日舉行。活動免費入場，現場安排文藝表演、趣味遊戲、抽獎和免費午餐，預計再次吸引大批華人家庭參加。

活動時間：2026年8月2日，上午11時至下午4時

活動地點：Oaks Amusement Park

地址：7805 SE Oaks Park Way, Portland

諮詢電話：503-888-5027

下午1時派發免費午餐

活動當天上午11時開始，下午1時將向參加者派發免費午餐。無論是帶孩子遊玩、與朋友聚會，還是剛搬到俄勒岡、希望認識更多華人朋友，都可以免費參加。

需要注意的是，郊遊會本身免費入場，免費午餐、表演、遊戲和抽獎也不收費；只有乘坐Oaks Park遊樂設施才需要購買遊樂票。

從一百多年前幫助受歧視的華人立足，到今天為不同背景的新老移民提供文化、教育和交友平台，CCBA始終扮演著華人社區「把大家聚在一起」的角色。

8月2日，歡迎帶上家人和朋友相約Oaks Park，在免費午餐、表演和歡笑中，認識這個延續百年的華人互助傳統。