室內使用發電機5人一氧化碳中毒

(本報綜述)1月14日週日天，一棟公寓大樓內發生一氧化碳中毒緊急事件，五人送醫。波特蘭消防救援隊發出警告，居家使用液化氣、發電機等設備時，要謹防一氧化碳中毒，特別是在當前嚴寒天氣的情況下！

中毒事件發生於星期日下午3點左右，波特蘭消防及救援隊表示，他們最初在東南148街和Powell街附近一棟公寓內發現中毒者，5人當時仍意識且能夠自主呼吸。

據波特蘭消防及救援隊表示，包括兒童和來年人在內的總共有5人在火警隊員發現高濃度一氧化碳後被送往醫院。

據報道，發現當事人一家中毒的，是其隔壁的鄰居。鄰居事後接受採訪表示，當自己開門取快遞時，發現這家人的門敞開著，房間中的人靜止不動，房間內擺放著一台發電機。鄰居迅速協助一家子報了警。

根據最新消息，目前中毒的5人均無生命危險。

官方表示，這次緊急事件是居民在室內使用發電機和液化石油氣進行烹飪的結果。「不要在室內使用發電機，因為一氧化碳是一種無聲、無色、無味、無味的殺手」，波特蘭消防及救援隊警告，「社區居民應避免在家中使用發電機作為輔助電源。如果有發電機 可用，應在室外的通風良好的地方操作，排氣口朝向任何家中進氣口的反方向，以防止有毒煙霧被困在室內。」

專家提示，以下措施能有效降低一氧化碳中毒的機率：

定期檢查煤氣系統：如果您的住所使用煤氣，請定期請專業人員檢查煤氣管路和設備，確保其運作正常且無漏氣情況。

安裝一氧化碳偵測器： 在家中至少安裝一個一氧化碳偵測器，特別是在臥室和其他居住區域。檢測器能夠及早發現一氧化碳濃度升高的情況，並提供警告，讓居民有足夠的時間採取行動。

保持通風良好： 確保家中有足夠的通風，隨時保持空氣流通。打開窗戶或使用通風設備有助於排除室內的有害氣體。

定期維護暖氣設備：如果您使用燃氣取暖或其他暖氣設備，請定期進行檢查和維護，確保其正常工作，減少一氧化碳的產生。

教育家庭成員：向家庭成員提供一氧化碳中毒的相關知識，教育他們有關使用燃氣設備和發電機的安全注意事項。